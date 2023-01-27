Женщина четыре раза помешала возлюбленному сделать предложение руки и сердца

Жительница британского города Морпет, графство Нортумберленд, четыре раза случайно помешала возлюбленному сделать ей предложение руки и сердца. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

27-летняя Фрэнки Кларк и ее 39-летний возлюбленный Энди начали встречаться в 2022 году. Они сблизились благодаря общей любви к футболу и стали неразлучны. Через четыре месяца после знакомства Энди переехал в квартиру к Фрэнки. Женщина была настолько уверена в их совместном будущем, что захотела оформить помолвку официально. «Мы говорили об этом, но Энди не хотел торопить события, так как уже был женат в прошлом. Ему не хотелось, чтобы снова все пошло не так», — объяснила она.

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В конце концов Энди решился сделать предложение возлюбленной и заказал кольцо. Вручить его удалось лишь с пятой попытки.

В первый раз предложение сорвалось, потому что Кларк ушла гулять с приятелями, приехавшими из Ирландии. В канун Нового года Энди собирался сделать вторую попытку, но женщина решила лечь спать пораньше, так как на следующий день она должна была выступать на концерте. Когда Кларк сошла со сцены после концерта, она отвергла идею о предложении, заявив, что это не позволит ей насладиться успехом у публики. Четвертую попытку мужчина хотел предпринять, когда они фотографировались во время прогулки. Он уже был готов достать кольцо и встать на колено, но женщина испортила сюрприз, пошутив: «Сейчас самое подходящее время сделать предложение».

Удачной стала только пятая попытка, которую Энди предпринял во время прогулки на пляже. Перед этой прогулкой женщина тоже пошутила, сказав: «Может, мне взять с собой штатив и не стричь ногти, если ты собираешься сделать предложение?» В ответ мужчина огрызнулся, и Кларк почувствовала себя виноватой из-за того, что задела его за живое. «После этого мы пошли выпить шипучки. Он рассказал мне обо всех попытках, которые я нечаянно испортила», — отметила она.

Пара планирует пожениться за границей в ближайшие несколько лет.