Шаляпин: голос мира, голос Казани

Среди множества уроженцев Казани Федор Иванович Шаляпин — один из "тяжеловесов". Его талант был известен всему миру. Выросший в бедных закоулках Казани, впоследствии Шаляпин вошел в число певцов, сформировавших картину всего музыкального мира первой четверти XX века. 13 февраля исполнится 150 лет со дня его рождения. Как и София Губайдулина, он, его имя — в числе величайших брендов Татарстана. Ведь Шаляпин и его музыкальный талант осчастливили своим появлением на свет в 1873 году именно нашу землю.
Родители будущей мировой звезды были русскими крестьянами. Родились они крепостными и были приписаны к разным деревням Вятской губернии, а обвенчались через два года после отмены крепостного права — в 1863 году. Ища, где бы и чем прокормиться, Иван Яковлевич и Евдокия Михайловна пришли в Казань в 1872 году. Иван был выучен грамоте, поэтому ему удалось устроиться на работу помощником писаря в волостном правлении Казанского уезда. А Евдокия занималась поденной работой — грамоте она была не обучена.
В 1873 году, когда семья жила во флигеле дома купца Лисицына на улице Рыбнорядской (флигель не сохранился, но адрес примерно соответствует зданию по ул. Пушкина, 15), у супругов родился сын. Хилый, слабенький ребенок, он вызывал опасения у окружающих: боялись, что мальчик не выживет, поэтому срочно постарались окрестить. Крестили в Богоявленском соборе, нарекли Федором. Кроме него, в семье было еще двое детей, но они не дожили до взрослого возраста — умерли от скарлатины в детстве. А хилый и слабый Федор рос себе и рос.
Слушал распевное пение матери и ее подруг (а впоследствии писал, что мать была "милой песельницей"), бегал с мальчишками играть, понемногу учился, рано начал зарабатывать… И несмотря на то, что жила семья в крайней нужде, детство в Казани все равно вспоминал в мемуарах как счастливые годы. И потом, уже прославившись и став всемирно известной "звездой", вспоминал город на Волге как "прекраснейший из всех городов мира"…
Семья Шаляпиных жила в бедных кварталах — ютились в одной комнате, потом занимали две комнаты в подвальном этаже. С Рыбнорядской переехали в деревню Ометьево (тогда это считалось пригородом, к тому же довольно неблизким). Потом жили в Собачьем переулке, в Татарской и в Суконной слободах. Отец служил, мать прислуживала, а мальчик рос. Потом он напишет в своих мемуарах: "Ловко ходили колесом, лазили по крышам и деревьям, делали самострелы, пускали воздушных змей". Летом мальчишки плескались в Кабане, а зимой играли в снежки…
Врожденный музыкальный дар проявился в мальчике очень рано. Однажды он услышал, как в церкви святого Варлаамия поет на клиросе хор (в котором были и его ровесники). Ребенок был заворожен. Судьба была к нему благосклонна: когда семья переехала в Суконную слободу, у них в соседях жил регент церковного хора — фамилия его была Щербинин. Шаляпин описывал его потом в мемуарах так:
"Это был человек особенный: он носил длинные, зачесанные назад волосы и синие очки, что придавало ему вид очень строгий и благородный, хотя лицо его было уродливо изрыто оспой. Одевался он в широкий халат без рукавов, крылатку, на голове носил разбойничью шляпу и был немногоречив. Но, несмотря на все свое благородство, пил он так же отчаянно, как и все жители Суконной слободы, и так как он служил писцом в окружном суде, то и для него 20-е число было роковым. Жалко мне было регента, и когда я видел его дико пьяным, душа моя болела за него..."
Как бы то ни было, регент Щербинин, можно сказать, дал дарованию Шаляпина путевку в жизнь. Он научил мальчика нотам. Определил его в церковный хор, где ребенку даже положили жалование в полтора рубля в месяц. Потом благодаря Щербинину подростка взяли в исполатчики архиерейского хора Спасского монастыря и положили ему шесть рублей в месяц. Федор был на седьмом небе от счастья: он и пел, занимаясь любимым делом, и еще деньги за это получал!
Кстати, сегодня, в год 150-летия великого певца, Казанская консерватория отдает дань первым шагам его карьеры: проводит большой фестиваль церковной музыки. Ведь именно она дала Шаляпину азы искусства, раскрыла его дар. Первой церковью, в которой прозвучал голос юного певчего, была Духосошественская (она и сейчас сохранилась — в ней долгое время работал кукольный театр, а теперь снова функционирует храм).
Отец считал "работу" Федора никчемным "горлодранием". В его понимании ребенок должен был получить нормальную светскую профессию. Нужно было дать ему ремесло — и это вполне можно было понять. На дворе стоял конец XIX века, время мрачное, нищее, когда большей части населения было вообще не до искусства, а уж тем более — не до того, чтобы воспринимать его как что-то серьезное. Поэтому мальчик последовательно переходил в ученики к окрестным ремесленникам (все же семья жила в ремесленных слободах): к скорняку, и к токарю, и к сапожнику. А еще помогал отцу переписывать бумаги.
В 1882 году Федора отдали в шестое городское приходское мужское училище, одно из лучших в городе (оно находилось в Суконной слободе). Здесь ему тоже, можно сказать, повезло: у одного из учителей, Николая Васильевича Башмакова, была скрипка, и он оказался большим любителем пения. Башмаков организовал в училище хор из учеников — и Федя Шаляпин был в нем одним из центральных персонажей.
Учился Шаляпин хорошо. В 1885 году он окончил училище с отличием, и отец совершил очередной родительский подвиг: устроил его на службу — писцом в ссудную кассу. Это гарантировало, что с голоду ребенок не помрет. С июня 1886 года Федора приняли на службу в канцелярию земской управы, а с ноября ему положили уже 10 рублей жалованья. Работал юноша прилежно: переписывал какие-то невыносимо скучные бумаги, и это было ему глубоко противно…
Но параллельно с этим он уже был хорошо знаком с уличным балаганом и с городским театром Казани. Он ярко описывает в своих мемуарах свои первые впечатления о театральных представлениях — а ведь Казанский городской театр был одним из самых представительных в российской провинции. Здесь был талантливый антрепренер и режиссер П.М. Медведев, здесь ставили пьесы русских классиков и порой гастролировали ведущие актеры петербургских и московских театров. Мальчик был очарован театром с 11 лет — он проникал на галерку и грезил о сцене…
Есть байка о том, что Горький и Шаляпин (которые одновременно жили в Казани) в 1880-х одновременно устраивались служить в театр: они пришли наниматься в хористы. Якобы Горького взяли, а Шаляпина — нет: антрепренер не нашел у него голоса. Выглядит это как городская легенда, которая, впрочем, прочно живет в среде экскурсоводов. Причем эта легенда порой варьируется: якобы это был не театральный хор, а церковный. Церкви тоже указываются разные: например, Варваринская.
А вот правда — в том, что Шаляпин с подросткового возраста выступал на сцене Казанского городского театра статистом. Первым его выступлением была роль мальчишки, который взбирается на стену кремля в последнем действии оперы "Жизнь за царя".
Когда уже переломался и окреп его волшебный голос, он исполнил партию Зарецкого в опере "Евгений Онегин", которую на сцене городского театра поставил коллектив любителей 29 марта 1890 года. Это и был его дебют. Федору Шаляпину было 17 лет. Быстро началась блистательная карьера. Молодой бас уехал в Нижний Новгород. Потом в Москву. В Петербург. Стремительно набрала высоту его оперная карьера. Но Казань он не забывал: она осталась его родиной. В 1897 году 24-летний Федор Шаляпин вернулся в родной город уже известным солистом Московской частной оперы: зал городского театра ломился, оба концерта прошли с полным аншлагом. Наши коллеги 130-летней давности, газета "Волжский вестник", писала:
"Певец доставил публике такое эстетическое наслаждение, какое она давно уже не испытывала. Федор Шаляпин имел, можно сказать, колоссальный успех".
Колоссальный успех был и через два года, в 1899-м: правда, теперь на афишах писали уже "великий оперный артист". Казанский городской театр вновь испытали на прочность сотни поклонников местного уроженца, а он с готовностью ответил зрителям несколькими оперными партиями: спел Сусанина, Мефистофеля, Мельника… А казанские поклонники преподнесли земляку лавровый венок. На ленте было написано: "Высокоталантливому Федору Ивановичу Шаляпину".
А ведь "высокоталантливому" парню было всего 26 лет… Он не забывал Казань никогда. Ездил сюда и с концертами, и по частным делам. А в последний раз выступил здесь на сцене Дворянского собрания в сентябре 1909 года. В зале собралось более 2 тысяч человек! Сидели зрители даже на сцене! И среди них были не только господа во фраках, но и жители Суконной слободы — великий бас никогда не забывал, откуда он вышел.
В 1912 году Шаляпин приезжал в Казань — собирал материал к автобиографии. Газета "Камско-Волжский край" сообщала, что Ф.И. Шаляпин побывал в уездном земстве, где он 20 лет назад служил писцом. В Ометьево он встретился с регентом Константиновым, с которым пел мальчиком в церквах на окраинах Казани… Кстати, автобиографию Шаляпину помогал редактировать все тот же Горький.
Мы не будем повторять здесь всех перипетий жизни великого певца. Была революция, был отъезд за границу, было предание Шаляпина анафеме на новой социалистической родине… Он умер прославленным, великим мастером в Париже в 1938 году. В это время в советской России уже бушевал огонь репрессий, и люди искусства ходили буквально по лезвию ножа. Вряд ли щеголь, модник, широкой души человек и великий артист Шаляпин смог бы пройти через горнило этого испытания. Даже несмотря на то, что он был выходец из народа, слишком уж он был "человек мира" к 1917 году.
Ему рукоплескала Европа, он потрясал Париж во время Дягилевских сезонов и покорял мировую публику невероятным сочетанием своего певческого и актерского таланта. Он первым стал в опере не только петь, но и играть. А актерский дар его, как говорят мемуаристы, поражал воображение. Ему — верили. Его ненавидели в роли злодеев, на него чуть не молились в роли праведников. И его удивительный, невероятный, бархатный бас до сих пор не забыт мировой музыкой. При этом всем он всегда был верен русской музыке. Пел народные песни, русские романсы, пел оперы Чайковского и Мусоргского, Глинку и Римского-Корсакова…
Сейчас, почти через 100 лет после смерти великого певца, Казань старается возродить все, что возможно, чтобы сохранить память о нем. Местную, маленькую память маленькой родины. Но как-то без огонька. Отдельного музея Шаляпина в Казани нет — и только в 2018 году Музею Горького было присвоено двойное имя Горького и Шаляпина. Великий бас был недостоин отдельного музея?
Памятник на улице Баумана появился в начале XXI века. Памятник красивый, портретное сходство очевидное. Но появился бы он, если бы рядом не появилось одноименной гостиницы? Остается вопросом. Но хотя бы монетизировать великого певца удается, и то хлеб. Есть в Казани улица Шаляпина, причем она находится даже почти в центре города. Тоже хорошо.
А вот в экскурсионных маршрутах Казань имя Шаляпина практически не звучит. В советское время туристов любили возить по ленинским местам, а по шаляпинским не возят и сейчас. Разве только авторские экскурсии для особых ценителей.
Но есть в Казани нерукотворный великий памятник великому певцу — конечно же, это Шаляпинский фестиваль оперного искусства. Вот он точно прославился по всему миру. На него не достать билетов, сюда стекается множество авторитетных певцов. Впрочем, о нем мы с вами поговорим в следующем материале из нашей рубрики.