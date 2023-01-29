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50 минут назад

Скончался фронтмен рок-группы Television Том Верлен

Газета.Ruиещё 5

Вокалист и гитарист американской панк-рок-группы Television Том Верлен скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times.

Скончался фронтмен рок-группы Television Том Верлен
Фото: Газета.руГазета.ру

О смерти музыканта заявила его дочь, Джесси Пэрис Смит. По ее словам, Верлен умер после непродолжительной болезни.

Тома Верлена по настоящему звали Томас Миллер. Он считается первопроходцем панк-рока, постпанка и жанра «new wave». Музыкант занимает 90-е место в рейтинге «100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone».

Ранее стало известно, что американский певец-автор песен и гитарист Дэвид Кросби скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

До этого в Соединенных Штатах после долгой борьбы с заболеванием умер создатель и басист гранж-группы Screaming Trees Ван Коннер.

Люди,Дэвид Кросби,Томас Миллер,
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