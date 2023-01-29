Как Александр II помог Антону Чехову получить высшее образование

Именная стипендия Антона Чехова на медицинском факультете составляла 25 рублей. К слову, в 1879 году за 7 рублей можно было снять маленькую квартиру на окраине Москвы, а аренда меблированных комнат стоила 60 копеек в сутки.

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

Известный писатель Антон Чехов был медиком по образованию и окончил медицинский факультет Московского императорского университета (сейчас — МГУ). В 1879 году он стал студентом, но мало кто знает, что возможность получить высшее образование у будущего писателя появилась благодаря очередному неудачному покушению на жизнь императора Александра II. Документы об этом вместе со студенческим делом писателя сейчас хранятся в Главархиве Москвы.

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Антон Чехов был третьим ребенком в семье разорившегося таганрогского купца третьей гильдии. Всего в семье было шестеро детей. До середины 1870-х годов жизнь Чеховых в Таганроге протекала относительно благополучно и спокойно. Так, в 1868 году мальчик поступил в Таганрогскую мужскую гимназию, где впервые проявился его литературный талант и возник литературный псевдоним «Чехонте». А спустя 8 лет отец Чехова разорился — дом и имущество его были проданы за долги, а сам Павел Чехов уехал в Москву, спасаясь от кредиторов.

Гимназистом Антон Чехов лишился состояния и, чтобы помочь матери содержать семью, давал частные уроки. После окончания гимназии юный Чехов уехал поступать в Москву, так как в Московском университете на физико-математическом факультете уже учился его старший брат Александр. Тут в поступлении абитуриенту Чехову неожиданно помогло неудавшееся покушение на жизнь императора Александра II, которое состоялось 2 апреля 1879 года.

В архивных документах указано следующее: «Таганрогская городская дума, в память избавления драгоценной жизни Государя Императора от угрожавшей опасности 2 апреля этого года, учредила десять стипендий для воспитания молодых людей в высших учебных заведениях».

По постановлению особой комиссии при Таганрогской думе от 6 сентября 1879 года одним из стипендиатов стал выпускник Таганрогской гимназии, студент медицинского факультета Московского императорского университета Антон Чехов.

Стипендия 25 рублей в месяц по тем временам была большим подспорьем для молодого человека. Для сравнения, снять меблированные комнаты в то время можно было за небольшую плату от 15 до 60 копеек в сутки, а аренда небольшой квартирки на окраине обходилась в 5-7 рублей в месяц.

Благодаря помощи Таганрогской думы Антон Чехов смог получить высшее медицинское образование и звание уездного врача. У него были прекрасные учителя — известные в мире ученые: врач-терапевт Григорий Захарьин, военный хирург Николай Склифосовский, врач-гигиенист Федор Эрисман и другие.

В декабре 1879 года, будучи студентом первого курса, Чехов дебютировал в печати. В журнале «Стрекоза» вышел его рассказ «Письмо к учёному соседу» и юмореска «Что чаще всего встречается в романах, повестях». Сам Чехов впоследствии шутил, что медицина была его законной женой, а литература любовницей.

А в 1885 году в Московский императорский университет поступил также младший брат Чехова Михаил.