Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
39 минут назад

Как император Александр II помог Антону Чехову получить высшее образование

Главное архивное управление города Москвы

Именная стипендия Антона Чехова на медицинском факультете составляла 25 рублей. К слову, в 1879 году за 7 рублей можно было снять маленькую квартиру на окраине Москвы, а аренда меблированных комнат стоила 60 копеек в сутки.

Как Александр II помог Антону Чехову получить высшее образование
Фото: Главное архивное управление города МосквыГлавное архивное управление города Москвы

Известный писатель Антон Чехов был медиком по образованию и окончил медицинский факультет Московского императорского университета (сейчас — МГУ). В 1879 году он стал студентом, но мало кто знает, что возможность получить высшее образование у будущего писателя появилась благодаря очередному неудачному покушению на жизнь императора Александра II. Документы об этом вместе со студенческим делом писателя сейчас хранятся в Главархиве Москвы.

Видео дня

Антон Чехов был третьим ребенком в семье разорившегося таганрогского купца третьей гильдии. Всего в семье было шестеро детей. До середины 1870-х годов жизнь Чеховых в Таганроге протекала относительно благополучно и спокойно. Так, в 1868 году мальчик поступил в Таганрогскую мужскую гимназию, где впервые проявился его литературный талант и возник литературный псевдоним «Чехонте». А спустя 8 лет отец Чехова разорился — дом и имущество его были проданы за долги, а сам Павел Чехов уехал в Москву, спасаясь от кредиторов.

Гимназистом Антон Чехов лишился состояния и, чтобы помочь матери содержать семью, давал частные уроки. После окончания гимназии юный Чехов уехал поступать в Москву, так как в Московском университете на физико-математическом факультете уже учился его старший брат Александр. Тут в поступлении абитуриенту Чехову неожиданно помогло неудавшееся покушение на жизнь императора Александра II, которое состоялось 2 апреля 1879 года.

В архивных документах указано следующее: «Таганрогская городская дума, в память избавления драгоценной жизни Государя Императора от угрожавшей опасности 2 апреля этого года, учредила десять стипендий для воспитания молодых людей в высших учебных заведениях».

По постановлению особой комиссии при Таганрогской думе от 6 сентября 1879 года одним из стипендиатов стал выпускник Таганрогской гимназии, студент медицинского факультета Московского императорского университета Антон Чехов.

Стипендия 25 рублей в месяц по тем временам была большим подспорьем для молодого человека. Для сравнения, снять меблированные комнаты в то время можно было за небольшую плату от 15 до 60 копеек в сутки, а аренда небольшой квартирки на окраине обходилась в 5-7 рублей в месяц.

Благодаря помощи Таганрогской думы Антон Чехов смог получить высшее медицинское образование и звание уездного врача. У него были прекрасные учителя — известные в мире ученые: врач-терапевт Григорий Захарьин, военный хирург Николай Склифосовский, врач-гигиенист Федор Эрисман и другие.

В декабре 1879 года, будучи студентом первого курса, Чехов дебютировал в печати. В журнале «Стрекоза» вышел его рассказ «Письмо к учёному соседу» и юмореска «Что чаще всего встречается в романах, повестях». Сам Чехов впоследствии шутил, что медицина была его законной женой, а литература любовницей.

А в 1885 году в Московский императорский университет поступил также младший брат Чехова Михаил.

Познакомиться с документами из фонда Главархива, свидетельствующих об учебе Антона Чехова и его братьев в Московском университете можно в читальном зале по адресу: Профсоюзная улица, дом 80. Читальный зал открыт для посетителей по понедельникам с 9:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 9:30 до 15:00.

Люди,Николай Склифосовский,Григорий Захарьин,Павел Чехов,Антон Чехов,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители