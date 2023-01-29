Кем был Вячеслав Назарук: биография

29 января 2023 года стало известно, что на 82-м году жизни умер российский мультипликатор, художник-постановщик серии мультфильмов о коте Леопольде Вячеслав Назарук.

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Вячеслав Михайлович Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве.

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В 1965 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет, МПГУ). В 1968 году окончил курсы творческих работников Центрального телевидения (ЦТ) при Госкомитете Совмина СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио).

В 1965-1966 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР.

После возвращения из армии в 1966-1967 годах работал художником-оформителем конторы "Росторгреклама" Министерства торговли РСФСР. В 1969-1970 годах - сотрудник главной редакции музыкальных телепрограмм ЦТ.

В период с 1970 года по 1989 год - художник-постановщик студии "Мульттелефильм" творческого объединения (ТО) "Экран" Гостелерадио СССР.

В 1989-2000 годах преподавал живопись в МПГУ (старший преподаватель живописи, с 1999 года - доцент кафедры живописи, в 2001 году получил звание профессора).

С 2004 года занимался самостоятельной творческой работой - графикой, станковой живописью, скульптурой.

Во время работы в ТО "Экран" в качестве художника-постановщика участвовал в создании 17 фильмов-спектаклей и более 40 рисованных и кукольных мультфильмов разных режиссеров (Дмитрия Бабиченко, Анатолия Резникова, Олега Чуркина и других) - в том числе "Крошка Енот" (1974), "Бокс" (1980), "Раз ковбой, два ковбой" (1980), "Мама для мамонтенка" (1981), "Чертенок с пушистым хвостом" (1985) и цикл фильмов о коте Леопольде (1982-1987).

Кроме того, Назарук известен как книжный иллюстратор и живописец. Он был автором серии полотен, посвященных русской истории: "Куликовская битва", "Ледовое побоище", "Крещение", триптих "Слово о полку Игореве" и других. Картины Назарука находятся в коллекциях Государственного исторического музея (Москва), Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург), частных собраниях.

Был членом Московского Союза художников (с 1979 года), Союза кинематографистов СССР (с 1982 года).

Лауреат Государственной премии СССР за мультфильмы о коте Леопольде (1985, вместе со сценаристом Аркадием Хайтом и режиссером Анатолием Резниковым).

Иллюстрации Вячеслава Назарука к изданию "А. С. Пушкин. Семь сказок" (2006) были отмечены Почетным дипломом Комитета по печати РФ.