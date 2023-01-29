Пьяный принц Гарри включил ложную тревогу во дворце: источник

Принцу Гарри прилетело, откуда не ждали. Бывший солдат королевской гвардии рассказал, что герцог Сассекский однажды случайно включил ложную тревогу в Сент-Джеймсском дворце, когда вернулся пьяным после ночной тусовки. По словам мужчины, который был в тот день на посту, Гарри рухнул на караульную кнопку в будке охранника и активировал сигнализацию, которая, в свою очередь, вызвала вооруженный ответ стражи и полиции.

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В результате высокоточного падения принца на место происшествия прибыли три члена дворцовых сил быстрого реагирования и два вооруженных офицера полиции. Герцога, которому на момент инцидента было 27 лет, очевидец описал как «пьяного в хлам». Бывший солдат рассказал, что он и его коллеги нашли Гарри в ужасном состоянии: младший сын Карла валялся на полу, пускал пузыри и бормотал что-то бессвязное. А когда его попытались поднять, якобы начал кричать: «Отстань от меня, мне не нужна помощь». Тем не менее организованная группа все же помогла Гарри добраться до его квартиры. А на следующее утро старшие офицеры королевской гвардии приказали всем свидетелям происшествия не распространяться об этой истории.