Век Леонида Гайдая: как работал гениальный режиссер

Король комедии, мастер эксцентрики, гений юмора и самый кассовый режиссер Советского Союза. 30 января исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая – человека, который подарил отечественному кинематографу множество бессмертных шедевров.

Фото: Мир24 Мир24

Даже спустя полвека эти ленты продолжают собирать у экранов миллионы людей и по-прежнему смешат до слез, а целые поколения зрителей свободно говорят цитатами из гайдаевских картин и восхищаются героями его остроумных историй. Сложно представить, что на самом деле все свои хиты Леонид Иович снимал, пребывая в постоянной борьбе – вопреки цензуре и собственным неудачам.

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Боевой опыт

Противостоять трудностям Гайдай научился еще до того, как попал в большой кинематограф. Будущий режиссер как раз заканчивал школу, когда в страну пришла война. Через несколько дней после выпускного парень отправился в военкомат и стал проситься на фронт. Поначалу ему отказали из-за возраста, но спустя какое-то время Леонида все же призвали на службу.

Там с новобранцем произошел забавный эпизод, который впоследствии он увековечил в своем знаменитом фильме. Когда в часть приехали отбирать пополнение в действующую армию, на каждый вопрос офицера Гайдай отвечал: «Я». «Кто в артиллерию?» – «Я». «В разведку?» – «Я». «В кавалерию?» – «Я». Не выдержав, военком закричал: «Да подождите вы, Гайдай. Дайте мне огласить весь список!»

Стремление парня попасть на передовую оказалось совсем не пустым бахвальством. Гайдай служил во взводе пешей разведки, ходил во вражеский тыл, брал «языка». Однажды он подорвался на противопехотной мине – раздробило ногу, грозила ампутация. Ему пришлось провести в госпиталях около года, перенести несколько операций. Тем не менее домой Леонид вернулся на своих двоих и с медалью «За боевые заслуги».

Неудачный старт

Комедийным дебютом Гайдая стала картина «Жених с того света». Сюжет разворачивается вокруг бюрократа Петухова, которого не было дома три дня. По возвращении он неожиданно выясняет, что его похоронили. Герою приходится приложить немало усилий, чтобы доказать чиновникам, что он все-таки жив.

Оригинальный, острый, смешной фильм мог стать блестящим стартом режиссерской карьеры начинающего комедиографа, но в Министерстве культуры работу разгромили. Автору выдвинули жесткий вердикт: «Антисоветчина!» и вдобавок велели значительно сократить картину.

В итоге полноценная история Гайдая превратилась в короткометражку. Начальство пропустило к показу всего 20 копий ленты. Режиссер был в отчаянии и в какой-то момент даже решил больше никогда не браться за комедию.

Чтобы избежать повторения скандала, Леонид решает снять героическую киноповесть о комсомольцах «Трижды воскресший». Кино одобряют чиновники, но совсем не принимают зрители. Фильм с треском проваливается в прокате и окончательно выбивает из рабочей колеи талантливого режиссера.

Судьбоносный сюжет

Череда неудач оборачивается для Гайдая полугодовым творческим кризисом. В это время он почти погрузился в депрессию и решил уехать к родителям в Иркутск. Здесь режиссеру случайно попался на глаза старый номер газеты, в котором был опубликован очерк Степана Олейника «Пес Барбос и необычный кросс». История о трех браконьерах воодушевила кинематографиста, и он загорелся идеей экранизировать сюжет.

Вернувшись в Москву, Гайдай приступил к работе. Он самостоятельно написал сценарий, собрал съемочную группу и утвердил актерский состав. Так появился короткометражный, эксцентричный фильм, в котором зрители впервые познакомились с неповторимой троицей – Трусом, Балбесом и Бывалым. Публика в кинотеатрах рукоплескала и по несколько раз просила заново прокрутить десятиминутное произведение.

После этого жизнь Леонида Иовича круто изменилась. «Барбоса» номинировали на Пальмовую ветвь в Каннах. Режиссер получил широчайшую известность, а исполнители главных ролей – Никулин, Вицин и Моргунов – превратились во всенародных любимцев и потом еще не раз появлялись все вместе в кадре у прославленного мастера.

Против цензуры

С середины 60-х наступает «золотое десятилетие» Леонида Гайдая. Режиссер трудится с небывалым рвением и азартом. Съемки одной картины сразу же переходят в работу над другой. За это время были созданы лучшие творения комедиографа: «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука».

Вместе с каждым новым проектом Гайдай учился обходить цензурные ограничения. К моменту, когда снималась «Бриллиантовая рука», он уже знал, что комиссия может придраться к некоторым острым моментам в фильме.

Чтобы спасти картину от лишних нападок, режиссер вставил в финале документальную хронику ядерного взрыва. Чиновники пришли от этого в ужас. Гайдай же согласился вырезать взрыв, только когда ему разрешили не удалять другие спорные сцены.

А вот судьбу «Кавказской пленницы» решило вмешательство самого Брежнева. Когда картина была готова, худсовет не пропустил ленту к показу – она отправилась пылиться в архив. Про фильм вспомнили, лишь когда генсек захотел посмотреть что-то новое и смешное. И хотя Леонида Ильича предупредили о решении цензурной комиссии, Брежневу фильм очень понравился, и он распорядился выпустить работу на большие экраны.

С Ниной навсегда

Главной опорой в творчестве всенародно любимого режиссера всегда оставалась его супруга. С Никой Гребешковой он познакомился во ВГИКе, когда они оба участвовали в студенческой постановке. Репетиции заканчивались поздно, и Гайдай всегда вызывался провожать девушку до дома. Во время очередной такой прогулки парень не выдержал и воскликнул: «Ну что мы все время ходим и ходим! Может, поженимся?»

Свадьбу молодые сыграли очень скромно. Гостей собрали в коммунальной квартире, но единственное, о чем горевал жених – так это о том, что Нина не захотела брать его фамилию. Впрочем, это не помешало супругам пройти долгий совместный путь и воспитать дочь Оксану.

Окружающие считали их идеальной парой, а друзья по-доброму завидовали – не всякому дается одна любовь на всю жизнь.

За свою карьеру Леонид Гайдай выпустил около двух десятков кинокартин. Во многих из них он снял Нину – пусть не в главных, но очень запоминающихся ролях. Супруга оставалась с мужем до самого конца.