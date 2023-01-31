Где живут самые счастливые россияне

Аналитики опросили более 5 тысяч россиян и узнали, в каких городах живут самые счастливые из них. Результаты исследования опубликовал сервис «Работа.ру».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Лишь 14 % из 5 тысяч опрошенных считают себя по настоящему счастливыми – на 5 баллов. Из них 23 % проживают в Москве, 18 % – в Санкт-Петербурге, 16 % счастливчиков указали Новосибирск, а 10 % находятся в Тюмени и Нижнем Новгороде.

25 % россиян сообщили, что оценивают свой уровень счастья на 4 балла из 5-ти. Среди них отмечаются жители Москвы – 20 %, Сочи – 19 %, Санкт-Петербурга – 17 %, Екатеринбурга – 11 % и Новосибирска – 9 %.