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1 час назад

«Ау! Я здесь!»: Петросян объяснил свою пропажу из социальных сетей

Вечерняя Москва

Юморист Евгений Петросян после долгой паузы вернулся в социальные сети. Сатирик успокоил поклонников, которые начали переживать за его состояние здоровья из-за продолжительного молчания.

Петросян объяснил свою пропажу из социальных сетей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Меня тут многие спрашивают, куда это я пропал? Да никуда! Просто, видимо, в новых условиях меня отправили в теневой бан. Поэтому люди меня не видят. Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом. Но жизнь продолжается", — написал Петросян в одной из своих соцсетей.

Юморист рассказал, что он и его команда в настоящее время активно работают над новым выпуском телепередачи и репетируют свои номера.

Осенью 2022 года в СМИ появилась информация, что сын Петросяна стал владельцем недвижимости в Бодруме. Таким образом в случае развода именно Брухунова, якобы уговорившая артиста совершить сделку, останется с роскошным домом за границей.

Однако вскоре сам Петросян очень эмоционально отреагировал на эту информацию и заявил, что подобными фейками желтая пресса «пробила дно».

Люди,Евгений Петросян,
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