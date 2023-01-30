Петросян объяснил свою пропажу из социальных сетей

"Меня тут многие спрашивают, куда это я пропал? Да никуда! Просто, видимо, в новых условиях меня отправили в теневой бан. Поэтому люди меня не видят. Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом. Но жизнь продолжается", — написал Петросян в одной из своих соцсетей.