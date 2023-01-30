Раскрыта причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли, певица Лиза Мари, придерживалась экстремальной диеты за несколько месяцев до смерти. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники из семьи артистки.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

По словам источников, за два месяца до "Золотого глобуса" артистка сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения, вследствие чего потеряла от 40 до 50 фунтов (18-22 килограмма) за шесть недель до церемонии.

Кроме этого, по данным издания, Пресли снова начала принимала опиоиды, с зависимостью от которых исполнительница боролась годами.

А уже во время "Золотого глобуса" Лиза Мари выглядела изможденной, невнятно говорила и держалась за друга, чтобы не упасть.