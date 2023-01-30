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1 час назад

Раскрыта возможная причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Мария Иглина

Единственная дочь Элвиса Пресли, певица Лиза Мари, придерживалась экстремальной диеты за несколько месяцев до смерти. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники из семьи артистки.

Раскрыта причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам источников, за два месяца до "Золотого глобуса" артистка сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения, вследствие чего потеряла от 40 до 50 фунтов (18-22 килограмма) за шесть недель до церемонии.

Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

Кроме этого, по данным издания, Пресли снова начала принимала опиоиды, с зависимостью от которых исполнительница боролась годами.

А уже во время "Золотого глобуса" Лиза Мари выглядела изможденной, невнятно говорила и держалась за друга, чтобы не упасть.

Ранее прожившая 106 лет американка дала единственный совет.

Люди,Элвис Пресли,
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