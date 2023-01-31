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1 час назад

Личная жизнь Ванги: какие мужчины повлияли на ее судьбу

РИА "ФедералПресс"

Жизнь Ванги окутана тайнами и загадками, но никто никогда не вспоминает о любви в судьбе ясновидящей. Рассказываем о главных мужчинах в ее жизни, повлиявших на судьбу.

Личная жизнь Ванги: какие мужчины повлияли на ее судьбу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Впервые испытать это сильное и светлое чувство ясновидящей довелось в интернате», – пишет Marie Claire.

Ванга училась в интернате для незрячих детей, где давали знания не только по основным предметам, но и развивали таланты. Так, ясновидящая смогла играть на фортепиано и петь. Однажды ее голос услышал молодой человек по имени Димитр и сразу же был очарован.

Через некоторое время Димитр решился на знакомство с Вангой, и они стали дружить. Трепетное чувство подростков росло с каждым днем и вскоре переросло в любовь.

Молодой человек был старше Ванги на 3 года, поэтому быстро начались разговоры о женитьбе. Родители были не против, но отец Димитра заставил его отказаться от всех семейных денег, а в семье ясновидящей настали тяжелые времена, и ее решили забрать домой.

Отчаявшись, пара решила бежать, но их поймали. Отец увез Вангу домой, даже не дав попрощаться с возлюбленным.

В 1942 году Ванга все же вышла замуж за Димитра, но уже другого. Они прожили в браке 20 лет. По одной из версий, молодой человек пришел к ясновидящей, чтобы найти брата, пропавшего вместе. Так они и познакомились.

В 1962 году супруг Ванги скончался от цирроза печени, и она до конца жизни носила траур по нему.

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