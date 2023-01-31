Мужчина питался фастфудом и похудел на 24 килограмма за шесть месяцев

Житель Великобритании питался кебабами, бургерами и прочим фастфудом и сумел похудеть на 24 килограмма за шесть месяцев. Об этом сообщает RSVP Live.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Литон Али несколько лет подряд постепенно прибавлял в весе, а после рождения ребенка ожирение превратилось для него в настоящую проблему. «Мне приходилось постоянно покупать новую одежду, потому что старая оказывалась мне мала», — вспомнил он.

Однажды Али должен был выступать с презентацией перед большой аудиторией. По дороге на семинар он увидел свое отражение в витрине магазина и подумал, что выглядит ужасно. После этого мужчина понял, что должен сбросить вес.

Али испробовал множество способов похудения, но все они не давали желаемого результата. Из-за частых командировок ему приходилось питаться фастфудом и было трудно соблюдать здоровую диету. Выход удалось найти лишь после того, как он устроился в компанию, помогающую людям похудеть. Там мужчина узнал, как правильно худеть с точки зрения науки.