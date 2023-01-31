Четыре долгожителя раскрыли свои секреты долгой и счастливой жизни

В США четыре долгожителя из штата Юта, которым исполнилось 100 и более лет, раскрыли свои секреты долгой и счастливой жизни. Об этом сообщает KSL-TV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

101-летняя Роуз Тонти, проживающая в городе Огден, переехала в США из итальянской коммуны Сан-Пьетро-Авеллана после Второй мировой войны. Женщина всю жизнь проработала в компании Utah Tailoring Mills дизайнером одежды. Розы для украшения платьев, которые она делала, были известны за пределами штата, а некоторые ее творения даже носили кинозвезды.

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Тонти по-прежнему живет в собственном доме вместе с дочерью. Долгожительница считает, что в ее возрасте очень важно чем-то постоянно заниматься. «Я могу приготовить что угодно. Хочу работать, работать и работать!» — заявила она.

Кингу Грину из города Баунтифул тоже 101 год, и он также живет в собственном доме. Мужчина всю жизнь проработал с лошадьми, был женат и стал отцом четверых детей. Мужчина признается, что сейчас ему часто бывает очень одиноко, потому что супруга Луиза, с которой он прожил 73 года, уже умерла.

Тем не менее Грин сохраняет бодрость духа и считает, что главное в жизни — не быть злопамятным. «Я ни на кого не держу обиды. По-моему, нужно просто всегда относиться к жизни позитивно», — поделился своим секретом долгожитель.

103-летний Хэд Эдисон из Солт-Лейк-Сити во время Второй мировой войны служил в воздушном десанте. Его подразделение сражалось в Бельгии, Италии и Голландии. Мужчина считает, что для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь нужно брать от нее все, но не слишком увлекаться. «Делайте, что должны делать, и делайте это охотно и спокойной. Тогда у вас не будет неприятностей», — посоветовал Эдисон.

Мэри Каваками уже отпраздновала 110-летний юбилей, но, несмотря на солидный возраст, продолжает регулярно заниматься спортом при помощи сына. Женщина считает, что сила духа не менее важна, чем физическое здоровье.

До начала Второй мировой войны Каваками владела собственным салоном красоты, но после нападения Японии на Перл-Харбор ее и других американцев японского происхождения выдворили из города. В 1954 году голливудские коллеги признали Каваками одной из десяти лучших парикмахерш в мире. До ухода на пенсию в 84 года женщина руководила собственным учебным центром подготовки специалистов в области красоты.