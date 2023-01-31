7 таинственных историй знаменитостей, пропавших без вести

Даже знаменитые личности, которых прохожие узнают в лицо, могут внезапно исчезнуть. Одних вскоре признают мертвыми, другие, возможно, живы до сих пор. Но обстоятельства произошедшего, как правило, навсегда остаются тайной.

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Ная Ривера

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Актриса Ная Ривера наиболее известна ролью Сантаны Лопес в сериале «Хор», за которую получила множество наград. Ее карьера набирала обороты, но в июле 2020 года знаменитости не стало при загадочных обстоятельствах. Согласно отчетам полиции, 33-летняя звезда вместе с четырехлетним сыном Джози Дорси отправилась на озеро Пиру (Калифорния, США) недалеко от дома. Ная арендовала лодку для водной прогулки: вскоре в ней был обнаружен без присмотра маленький сын девушки. Куда пропала мама, объяснить ребенок толком не смог. По словам малыша, в лодку она «не вернулась». Водолазы искали тело несколько дней — экспертиза показала, что смерть наступила в результате утопления.

Антуан де Сент Экзюпери

Имя этого французского писателя широко известно благодаря повести-сказке «Маленький принц», но мало кто знает, что Сент-Экзюпери был профессиональным летчиком. Со страстью к небу и связано его трагическое исчезновение. В начале Второй мировой войны Антуана призвали в армию, однако до полетов не допустили по состоянию здоровья. Вопреки заключению врачей литератор добился назначения в летчики. Летом 1944 года он отправился в разведывательный полет с аэродрома Корсики и не вернулся — данных о крушении не было, а долгие поиски окончились ничем. Раскрыть тайну исчезновения Антуана помогла случайность: в 1998 году цепочку с именем знаменитого писателя и его жены близ Марселя выловил рыбак. Спустя два года силами энтузиастов удалось установить точное месторасположение обломков его самолета. Он был поднят с 70-метровой глубины лишь в 2003 году.

Алексей Осипов

Алексей выделялся хорошей физической формой — вел здоровый образ жизни и профессионально занимался тяжелой атлетикой. Известность актеру принесла роль в сериале «Бедная Настя», в котором он сыграл конюха, безнадежно влюбленного в главную героиню, — голубоглазый блондин быстро стал кумиром телезрительниц. В феврале 2013 года мужчина со своей возлюбленной отправился за город — гулять по берегу Финского залива. Вскоре девушка замерзла и решила подождать спутника в машине. По данным МК, в тот день она получила странное СМС-сообщение: «Не жди меня. Если хочешь, то продавай все и уезжай в Финляндию». Дозвониться до кавалера ей не удалось, Алексей не вернулся ни к машине, ни домой — лишь спустя полгода тело вынесло к дамбе в районе места исчезновения. Что именно случилось и кто автор СМС, так и осталось загадкой. Следствие оказалось бессильно.

Ричи Эдвардс

Гитарист и автор песен рок-группы Manic Street Preachers пропал накануне промотура 1 февраля 1995 года. До сих пор эта история остается одной из самых загадочных и ярких. Ведь Ричи мог исчезнуть осознанно: в ходе расследования стало известно, что он в течение двух недель снимал по 200 фунтов стерлингов каждый день. Из отеля в Лондоне Ричи отправился домой в Кардифф, где позже обнаружили его банковские карты и паспорт. Музыкант был замечен еще в нескольких местах, а затем исчез. Его машину обнаружили недалеко от Бристоля спустя две недели. Считается, что местом назначения мог быть печально известный самоубийствами мост. А возможно, Ричи отправился в коммуну хиппи, однако следствию не удалось подтвердить ни одну из версий. Самые преданные поклонники не забывают кумира и, в отличие от его семьи, до сих пор верят, что он жив. Музыканта юридически признали мертвым в 2008 году.

Сергей Бодров

Сергей Бодров стал жертвой схода ледника в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Катастрофа произошла в сентябре 2002 года. Помимо звезды погибли и пропали без вести 125 человек. В этот день съемочная группа фильма «Связной» во главе с Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. К моменту происшествия съемочный день был завершен и группа уже возвращалась обратно. По сей день тела 105 человек не найдены. Люди считаются пропавшими без вести, Бодров-младший — не исключение. Эксперты объясняют невозможность найти останки разрушительным эффектом и объемом ледяной массы: от тел могло попросту «ничего не остаться».

Наталья Молчанова

Наталья Молчанова — первая женщина в мире, преодолевшая отметку в 100 метров при нырянии в глубину на задержке дыхания; 22-кратная чемпионка мира и обладательница 41 рекорда мира по фридайвингу могла задержать дыхание более чем на девять минут. К сожалению, несмотря на способности и достижения, однажды водная стихия унесла жизнь спортсменки. В августе 2015 года Наталья Молчанова тренировалась в компании напарников. Во время погружения она оторвалась от своих напарников, попав, по всей видимости, в сильное подводное течение. Ее отнесло далеко от группы. С катера видели всплытие ее тела в 60 метрах от места погружения, но через секунды оно скрылось навсегда. Ее поиски продолжались три дня, но не дали результатов.

Джо Пихлер