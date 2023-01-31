Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

7 таинственных историй знаменитостей, пропавших без вести

Super.ru

Даже знаменитые личности, которых прохожие узнают в лицо, могут внезапно исчезнуть. Одних вскоре признают мертвыми, другие, возможно, живы до сих пор. Но обстоятельства произошедшего, как правило, навсегда остаются тайной.

7 таинственных историй знаменитостей, пропавших без вести
Фото: Super.ruSuper.ru

Ная Ривера

Видео дня

Актриса Ная Ривера наиболее известна ролью Сантаны Лопес в сериале «Хор», за которую получила множество наград. Ее карьера набирала обороты, но в июле 2020 года знаменитости не стало при загадочных обстоятельствах. Согласно отчетам полиции, 33-летняя звезда вместе с четырехлетним сыном Джози Дорси отправилась на озеро Пиру (Калифорния, США) недалеко от дома. Ная арендовала лодку для водной прогулки: вскоре в ней был обнаружен без присмотра маленький сын девушки. Куда пропала мама, объяснить ребенок толком не смог. По словам малыша, в лодку она «не вернулась». Водолазы искали тело несколько дней — экспертиза показала, что смерть наступила в результате утопления.

Антуан де Сент Экзюпери

Имя этого французского писателя широко известно благодаря повести-сказке «Маленький принц», но мало кто знает, что Сент-Экзюпери был профессиональным летчиком. Со страстью к небу и связано его трагическое исчезновение. В начале Второй мировой войны Антуана призвали в армию, однако до полетов не допустили по состоянию здоровья. Вопреки заключению врачей литератор добился назначения в летчики. Летом 1944 года он отправился в разведывательный полет с аэродрома Корсики и не вернулся — данных о крушении не было, а долгие поиски окончились ничем. Раскрыть тайну исчезновения Антуана помогла случайность: в 1998 году цепочку с именем знаменитого писателя и его жены близ Марселя выловил рыбак. Спустя два года силами энтузиастов удалось установить точное месторасположение обломков его самолета. Он был поднят с 70-метровой глубины лишь в 2003 году.

Алексей Осипов

Алексей выделялся хорошей физической формой — вел здоровый образ жизни и профессионально занимался тяжелой атлетикой. Известность актеру принесла роль в сериале «Бедная Настя», в котором он сыграл конюха, безнадежно влюбленного в главную героиню, — голубоглазый блондин быстро стал кумиром телезрительниц. В феврале 2013 года мужчина со своей возлюбленной отправился за город — гулять по берегу Финского залива. Вскоре девушка замерзла и решила подождать спутника в машине. По данным МК, в тот день она получила странное СМС-сообщение: «Не жди меня. Если хочешь, то продавай все и уезжай в Финляндию». Дозвониться до кавалера ей не удалось, Алексей не вернулся ни к машине, ни домой — лишь спустя полгода тело вынесло к дамбе в районе места исчезновения. Что именно случилось и кто автор СМС, так и осталось загадкой. Следствие оказалось бессильно.

Ричи Эдвардс

Гитарист и автор песен рок-группы Manic Street Preachers пропал накануне промотура 1 февраля 1995 года. До сих пор эта история остается одной из самых загадочных и ярких. Ведь Ричи мог исчезнуть осознанно: в ходе расследования стало известно, что он в течение двух недель снимал по 200 фунтов стерлингов каждый день. Из отеля в Лондоне Ричи отправился домой в Кардифф, где позже обнаружили его банковские карты и паспорт. Музыкант был замечен еще в нескольких местах, а затем исчез. Его машину обнаружили недалеко от Бристоля спустя две недели. Считается, что местом назначения мог быть печально известный самоубийствами мост. А возможно, Ричи отправился в коммуну хиппи, однако следствию не удалось подтвердить ни одну из версий. Самые преданные поклонники не забывают кумира и, в отличие от его семьи, до сих пор верят, что он жив. Музыканта юридически признали мертвым в 2008 году.

Сергей Бодров

Сергей Бодров стал жертвой схода ледника в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Катастрофа произошла в сентябре 2002 года. Помимо звезды погибли и пропали без вести 125 человек. В этот день съемочная группа фильма «Связной» во главе с Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. К моменту происшествия съемочный день был завершен и группа уже возвращалась обратно. По сей день тела 105 человек не найдены. Люди считаются пропавшими без вести, Бодров-младший — не исключение. Эксперты объясняют невозможность найти останки разрушительным эффектом и объемом ледяной массы: от тел могло попросту «ничего не остаться».

Наталья Молчанова

Наталья Молчанова — первая женщина в мире, преодолевшая отметку в 100 метров при нырянии в глубину на задержке дыхания; 22-кратная чемпионка мира и обладательница 41 рекорда мира по фридайвингу могла задержать дыхание более чем на девять минут. К сожалению, несмотря на способности и достижения, однажды водная стихия унесла жизнь спортсменки. В августе 2015 года Наталья Молчанова тренировалась в компании напарников. Во время погружения она оторвалась от своих напарников, попав, по всей видимости, в сильное подводное течение. Ее отнесло далеко от группы. С катера видели всплытие ее тела в 60 метрах от места погружения, но через секунды оно скрылось навсегда. Ее поиски продолжались три дня, но не дали результатов.

Джо Пихлер

Этот парень известен российскому зрителю ролью Бреннана Ньютона из третьей и четвертой частей семейной франшизы «Бетховен». За свою роль он получил премию «Молодой актер». В возрасте 18 лет Джо пропал без вести. Последними его видели друзья, которые не заметили ничего подозрительного в поведении приятеля. Спустя четыре дня автомобиль актера нашли брошенным в районе Сиэтла — внутри была короткая записка с просьбой передать вещи младшему брату. Таким образом, основной версией признано самоубийство, доказательств которого, впрочем, нет.

Люди,Алексей Осипов,Ная Ривера,Сергей Бодров,Наталья Молчанова,Антуан де Сент-Экзюпери,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители