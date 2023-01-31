15 редких профессий, о которых вы едва ли догадывались

Некоторые вещи будто происходят сами собой, но на самом деле их выполняют опытные специалисты. Пингвины перевернуты, чай — идеального вкуса, а пармезан зрелый? Не сомневайтесь — работали гуру из этого списка редких профессий...

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Агент влияния

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Кто-то активно советует приобрести тот или иной товар в комментариях? Скорее всего, это агент влияния. Включать паранойю не призываем, но, если один и тот же человек «наследил» хвалебными отзывами и назойливыми советами сразу в нескольких местах, вероятно, он получает за это зарплату. Агентов влияния от, например, блогеров отличает в основном скрытый формат продвижения. Они могут завязывать разговоры на профессиональных форумах, регулярно выступать адвокатами бренда. Профессия редкая и не особо перспективная, ведь функции агентов влияния могут выполнять специалисты широкого профиля — например, сотрудники пиар-отделов.

Титестер

Специалистов этой профессии можно назвать чайными сомелье. Они ловко разбираются в тонкостях вкуса популярного напитка. Способны провести детальный анализ не только готового настоя, но и сухих листьев. Титестер следит за качеством продукта и соответствием титульным образцам. А если речь идет о купаже чая, то есть смеси различных листьев для достижения необходимого вкуса, без титестера не обойтись!

Сортировщик цыплят

Это взрослых петуха от курицы отличить элементарно, а когда речь идет о цыплятах, процесс куда сложнее. Опытный сортировщик может за час определить пол полутысячи цыплят. Для работы по этой профессии необходимо отличное зрение, поэтому, как правило, на должность претендуют молодые люди. В силу возраста зрение, как и скорость работы, постепенно падает.

Дергаль

Что дергает дергаль? Дергали не дергают, а собирают морскую капусту специальной косой. Работа физически тяжелая, но сезонная — всего на несколько месяцев в году. В России промыслом ламинарии занимаются в основном с июня по сентябрь. Большая часть отечественной морской капусты родом из Белого моря. К слову, только что извлеченная из воды водоросль уже считается готовой к употреблению, поэтому и стоит в виде салата недорого.

IT-евангелист

Профессия, казалось бы, на слуху, но чем же занимаются IT-евангелисты? Это специалисты, задачи которых сводятся к пропаганде в сфере информационных технологий. Согласны, все еще не очень понятно. IT-евангелисты не только досконально разбираются в инновациях, но и абсолютно верят в их успех, формируют вокруг себя лояльное сообщество для будущих продаж и утверждения технологического стандарта. Если еще проще, они вовлеченные спикеры, способные убедить аудиторию в актуальности доверенного им IT-продукта. Религиозный подтекст в названии профессии не случаен: такие специалисты буквально проповедуют технологии, достаточно вспомнить легендарные презентации новых устройств Apple от Стива Джобса.

Плакальщица

Профессия плакальщицы была распространена в Древней Руси, но постепенно вымерла под влиянием православной церкви. А вот в Китае до сих пор придерживаются обычая приглашать на похороны плакальщиц. Эти женщины не только льют слезы по умершему, но и исполняют траурные песни, танцуют. В общем, представительницы профессии реже имитируют убитых горем родственниц, чем может пока. Их работу можно сравнить с постановкой тематического мини-спектакля.

Переворачиватель пингвинов

Эта профессия считается одной из самых редких в мире. Суть работы специалиста в готовности прийти на помощь нелетающим, но очень любопытным птицам. По своей природе пингвины не способны самостоятельно подняться при падении на спину. Подобное случается в исключительно редких случаях — например, когда над птицами пролетает самолет. Задачи, безусловно, интересные, но условия жизни у переворачивателей пингвинов тяжелые, как и у всех полярников.

Клакер

Слово «клакер» произошло от французского глагола «хлопать». То есть клакер — это хлопальщик. Клакеров могут нанимать не только для разогрева скупой на аплодисменты аудитории, но и для художественного эффекта — когда реакция подсадного зрителя становится частью постановки. Кроме того, клакеры не обязательно должны хлопать — могут, напротив, создавать впечатление недовольных зрителей.

Чистильщик ушей

Представителей этой профессии больше всего в Индии, где чистка ушей — довольно популярная уличная услуга. Правда, бывалые туристы предупреждают: от чистильщиков ушей лучше держаться подальше, иначе обчистить могут еще и карманы. Такие специалисты порой пристают к прохожим и настойчиво лезут в уши, демонстрируя страшные серные пробки якобы из вашей ушной раковины. За «спасение» слуха хитрецы требуют повышенное вознаграждение.

Моралист

Моралист — другими словами специалист по этике. Его первостепенная задача — оценить научные разработки и открытия с моральной точки зрения. Не нанесет ли открытие вред обществу, этична ли новая технология? Если вы готовы регулярно отвечать на подобные вопросы, смело осваивайте профессию моралиста. Но не даром она редкая: подходящую вакансию можно ждать годами.

Слушатель сыра

За вакансией слушателя сыра придется отправиться в Италию. Именно в этой стране производство пармезана не обходится без людей с музыкальным образованием. Дело в том, что пармезан дозревает целых три года, а определить готовность, не прибегая к дегустации, можно по звуку. Слушатель сыра простукивает головки сыра специальным молоточком. Вызревший пармезан издает более звонкий звук — его можно смело отправлять в продажу.

Конфликтолог

Об этой профессии можно услышать не часто, а между прочим, конфликтологов не первый год готовят российские вузы. Профессия конфликтолога — на стыке психологии и менеджмента с акцентом на конфликтные ситуации. Профессиональный конфликтолог разбирается в теории конфликта, его влиянии на жизнедеятельность людей и организаций, способен диагностировать и разрешить конфликт. Конфликтолог может как работать в компании, так и выступать независимым консультантом.

Тримидатор

Название сложное, а работа по своей сути элементарная — нужно всего лишь стоять или сидеть. Но и без инициативы никак! Нужно уметь постоять за себя хотя бы на словах. Тримидиаторы — это люди, которые готовы тратить время в очередях за вас. Куда — не имеет значения.

Пятновыводчик

Профессия пятновыводчика не такая уж и редкая. Это люди, которые работают в «закулисье» химчисток и умеют вывести пятно с помощью специальных составов. Им просто необходимы профессиональные знания, ведь должность ответственная: неумелыми действиями можно не вывести пятна, а поставить еще парочку и попросту испортить вещи.

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