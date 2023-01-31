Умерла подруга Елизаветы II, которая помогала ей инкогнито появляться на публике

Елизавета II и леди Руперт Невилл, которую королева называла Микки, познакомились, когда они вместе были в отряде девочек-гидов на территории Букингемского дворца. Близкие называли леди Невилл самой "озорной" подругой Елизаветы II, ведь именно она помогала покойной королеве Великобритании незаметно появляться на публике. Известно, что Елизавета со своим мужем принцем Филиппом останавливались в доме у Микки с мужем и ездили в близлежащий Брайтон, чтобы инкогнито сходить в театр.