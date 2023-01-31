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54 минуты назад

Умерла подруга Елизаветы II, которая помогала ей инкогнито появляться на публике

Газета.Ru

Подруга детства королевы Елизаветы II леди Руперт Невилл умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Mirror.

Умерла подруга Елизаветы II, которая помогала ей инкогнито появляться на публике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Елизавета II и леди Руперт Невилл, которую королева называла Микки, познакомились, когда они вместе были в отряде девочек-гидов на территории Букингемского дворца. Близкие называли леди Невилл самой "озорной" подругой Елизаветы II, ведь именно она помогала покойной королеве Великобритании незаметно появляться на публике. Известно, что Елизавета со своим мужем принцем Филиппом останавливались в доме у Микки с мужем и ездили в близлежащий Брайтон, чтобы инкогнито сходить в театр.

"Королева любит посмотреть, сможет ли она остаться инкогнито вне королевского окружения. Однажды она незаметно встала в очередь в билетную кассу. В другой вечер, когда толпа заполнила фойе театра, менеджер узнал среди людей Микки Невилл и вдруг понял, что рядом с ней, наслаждаясь этой давкой, стоит королева Елизавета", - цитирует издание старую статью про дружбу Микки и Елизаветы.

Похороны леди Руперт Невилл состоятся на следующей неделе. Ожидается, что проститься с подругой Елизаветы II придут высокопоставленные члены королевской семьи.

Люди,Елизавета II,
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