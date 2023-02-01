Где в России живут люди с самыми крепкими зубами

Большинство россиян, увы, вынуждены регулярно наносить визиты стоматологу: мало кто из наших соотечественников может похвастаться здоровыми и крепкими зубами. Хотя исключения есть. Это представители малых северных народностей: чукчи, якуты, ненцы, тувинцы, эскимосы. Часто они доживают до глубокой старости, не имея проблем с зубами. В чем же тут дело?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Генетические причины

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По словам исследователя Мореля, склонность к кариесу передается по наследству. Так, у европейцев со светлыми волосами зубы менее прочные, чем у их соотечественников-брюнетов. Объясняется это тем, что их предками были представители разных племен. А у коренных северных народов, как мы знаем, волосы темные.

Отечественный ученый А.А. Ивановский в работе «Зубы у различных человеческих рас» отмечает: «Известно общераспространенное мнение, что народы мало-культурные, стоящие на низкой степени цивилизации, обладают более прочным зубным аппаратом и менее предрасположены к страданию костоедой. Одни авторы (Л. Брандт) объясняют это явление сильным развитием челюстей, дающим возможность более свободного размещения зубов, чем у культурных народностей; другие (Спенс-Бейт) чисто химической разницей зубов, именно отсутствием в дентине диких народов интерглобулярных пространств».

Рацион питания

Казалось бы, чем люди цивилизованнее, тем более здоровыми зубами они должны обладать. Ведь культурный человек знает, как правильно за ними ухаживать. Однако на деле все иначе. Мы потребляем слишком много разнообразной и рафинированной пищи, часто богатой сахаром, химическими добавками, которые разрушительно действуют на зубы.

Коренные народы севера традиционно относят к менее «цивилизованным». Набор продуктов, которые они потребляют, ограничен: чаще всего это «подножный корм» - оленина, рыба, икра, тюлений жир, грибы, ягоды, орехи. Но так называемую грубую пищу (например, мясо) требуется хорошенько прожевывать. А медициной давно доказано, что для здоровья зубов необходимо поддерживать их в постоянной активности. Ведь их функция – именно пережевывать. Постоянная механическая нагрузка позволяет им самоочищаться, способствует лучшему кровоснабжению десен и зубов. Если мы едим обработанную пищу, которую не нужно долго жевать, чтобы проглотить – каши, бульоны, мягкий хлеб, вареное мясо, то зубы «атрофируются».

Также северяне едят много рыбы, а в ней содержится масса веществ, полезных для костей. Они тоже поддерживают зубы в тонусе.

Не стоит забывать и о том, что у малых северных народов преобладает сыроедение. Среди их традиционных блюд – каныга, представляющая собой полупереваренное содержимое оленьего желудка, костный мозг оленя, оленьи панты, копальхен (сырое мясо, ферментированное под прессом), кивиак (разложившиеся птичьи тушки, хранящиеся в тюленьих шкурах).

Мы же едим продукты по большей части термически обработанными, фрукты и овощи - уже потерявшими свежесть, в нашем рационе преобладают углеводы. Все это приводит к нехватке полезных микроэлементов. Вот зубная эмаль и портится.

Климат и вода

Считается, что зубы крепче у жителей южных регионов, так как там много солнечного света, способствующего выработке витамина D, необходимого для усвоения организмом кальция. А также вода там часто богата фтором и круглый год можно есть фрукты и овощи, благотворно воздействующие на здоровье зубов. Но оленеводам, в отличие от нас, не придет в голову пить минералку или газировку, когда рядом всегда есть источники с чистой питьевой водой. А вещества, растворенные в бутилированной воде, могут подействовать на зубы самым печальным образом.

В.В. Вересаев в своих «Записках врача» писал: «У народов полуцивилизованных число людей с гнилыми зубами колеблется между 5—25 процентами, тогда как у народов высшей культуры костоедою зубов поражено более 80 процентов».