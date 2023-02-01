5 секретов долголетия от аксакалов Карачаево-Черкесии

Ключевой момент — вода.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Ветерана Афанасия Солнышкина, недавно отметившего 103-летие, в Черкесске знают все. Он переехал сюда с семьей из Чечено-Ингушетии в 1969 году. Выбирал из нескольких регионов. В Карачаево-Черкесии тогда был промышленный бум, открывались новые предприятия. На одно из них — Химзавод — Афанасий Петрович и устроился бухгалтером. Но помимо хороших условий труда и мягкого климата был еще один важный аргумент, чтобы осесть в КЧР.

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— Вода — это жизнь. Здесь очень вкусная горная вода, здесь и останемся! — решил он.

Именно ее целебную силу Афанасий Петрович и считает ключом к долголетию.

Афанасий Солнышкин прошел славный фронтовой путь, не раз был на волосок от смерти. В боях под Кенигсбергом был контужен, отбился от своих и две недели выживал, питаясь одной болотной водой. Когда советские солдаты наткнулись на истощенного, вымазанного в грязи бойца, отвечавшего молчанием на все вопросы (говорить из-за контузии он просто не мог), — приняли за врага. И лишь обнаруженные при нем документы спасли его от расправы. Вспоминая ужасы войны, ветеран признается: никогда не думал, что доживет до седин.

Труд, щедрость и айран

На зиму в Черкесск в квартиру сына перебирается и Байдымат Лепшокова (Джазаева). 110-летняя жительница Усть-Джегуты предпочла бы жить в своем доме, на просторе, как привыкла с детства, но дети, внуки, правнуки и праправнуки переживают за бабушку и не оставляют без присмотра.

Потеряв первого мужа на войне, Байдымат с благословения свекров вышла замуж во второй раз в 1948 году. Было это уже в годы депортации. Вдвоем с мужем они трудились в колхозах Киргизии. Супруг был знатным животноводом. Байдымат работала дояркой и на уборке табака. В знаменательном для карачаевцев 1957 году (год возвращения из депортации) получила медаль ВДНХ за высокие надои молока.

Супруг рано ушел из жизни. Его детей от первого брака и своих Байдымат Османовна никогда не отличала. Всех семерых одна поставила на ноги.

— Она всегда трудилась за десятерых, чтобы мы жили достойно, чтобы никто не жалел ее как вдову, — говорит дочь Рабият. — Наоборот, кому нужна была помощь, обращались к ней. Всегда щедрой была, спешила ко всем с поздравлениями, подарками. Там, где другие несли одну красную купюру (10 рублей), она, безмужняя, протягивала две.

На родине Байдымат трудилась в колхозе «Кубанский». На рассвете, выгнав скот на выпас, выходила на дорогу ждать колхозный грузовик, на котором сельчанки добирались до полей.

— Помню, мать, отправляясь на поле, брала с собой бутылку из-под шампанского, а в ней — айран. Тогда ведь не было банок с пластиковыми крышками. К пробке всегда приставал жирок от домашнего, вкусного айрана, — вспоминает Рабият. — Много лет спустя мы удивлялись, увидев в продаже кефир. Мы даже подумать не могли, что кому-то приходится его покупать.

Видимо, в живительной силе этого древнего напитка и кроется секрет долголетия Байдымат, вся жизнь которой была проверкой на прочность.

— Я как будто не 100, а 200 лет прожила на этом свете. Так много всего было, на десятерых хватит, — говорит бабушка.

Все дело в предках. И витаминах

Почтенный возраст уроженки аула Кош-Хабль Хани Баговой (Аргуновой) никого из местных не удивляет. Ее отец дожил до 115 лет, мать — до 93. Сама она в прошлом году отметила 100-летний юбилей и на вопросы о долголетии отвечает просто — это гены!

Вспоминая молодые годы, бабушка вздыхает:

— Времена были очень тяжелые. Сложно было поднимать детей. Декретных отпусков не было, грудных младенцев брали с собой на полевые работы. Но жизнь все равно лучше была: все друг другу помогали, друг друга поддерживали, относились с теплотой.

Хани Муталибовна не любит, когда о ней излишне заботятся. Постель по утрам заправляет сама, старается ходить по дому, делать зарядку. По часам пьет прописанные лекарства и витамины. Любит национальную черкесскую кухню, полезные продукты, особенно мед с орехами. А в зимние месяцы в солнечный день любит полежать у окна. Объясняет: получаю от солнца витамины.

У бабушки есть веская причина следить за здоровьем. Она задалась целью дожить до свадьбы всех правнучек. Ну, а пока девочки еще подрастают, Хани учит их, как надо выбирать женихов: «Смотрите, чтоб был богатый, умный, работящий, надежный и с открытым лицом».

Боевой настрой и калмыцкий чай

Назик Хубиева (Кичева) из абазинского селения Красный Восток в этом году отпразднует 101-й день рождения. Ровесница республики работала с малых лет. В военные годы копала окопы. В послевоенные — трудилась в колхозе. Дети Назик говорят: будь у нее образование, далеко бы пошла. И способности есть, и упорство.

— Иногда даем ей небольшие задачки, называем цены, а она складывает. Ни разу ни на копейку не ошиблась! — шутит сын Назик Мухадин.

В свои годы Назик Хамидовна не утратила любознательности и интереса к жизни. Часто смотрит телевизор, особенно передачи на абазинском языке. Если что-то не расслышит — просит домашних повторить погромче.

Сидеть сложа руки долгожительница не любит. Очень недовольна, что семья больше не держит ни коров, ни овец. Требует: привезите песок и цемент, надо построить новый сарай. При этом предполагается, что и сама тоже будет работать.

— Если ее пустить, то пойдет. Настрой боевой, — смеется Мухадин.

Сама Назик Хамидовна считает, что секрет ее долголетия — в калмыцком чае, с которым она начинает каждый день. Ну, а дети Назик уверены, что отгадка — в ее желании жить и трудиться. Бабушка до сих пор дает всем поручения, планирует все на перспективу. Следующий пункт в списке дел для семьи — обновить ворота и забор. Придется делать.

Закаляйся и трудись

Секрет долголетия в движении и труде — уверен 90-летний Ибрагим Джелкашиев из аула Адиль-Халк.

Всегда легкий на подъем, поджарый, неусидчивый, он до недавнего времени сам косил сено для своего скота. Но теперь внук Мухарбий не дает деду трудиться. Мухарбий специально вернулся из Петербурга в Ногайский район, чтобы быть рядом со своими аксакалами.

Бабушка моложе супруга всего на 4 года. Ибрагим Халилович подтрунивает над ней:

— Ты младше, а с палочкой ходишь. Бери пример с меня!

— Давление у него как у космонавта, — подтверждает внук. — До 90 лет вообще не знал, что такое врачи. В чем секрет? Сколько себя помню, дедушка купался в речке и зимой, и летом. Лет в 80 только бросил ходить на Малый Зеленчук.