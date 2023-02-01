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1 час назад

Столетняя американка раскрыла простейший секрет долголетия

Мир24

Жительница американского штата Вирджиния Бетти Келли, которая недавно отметила 100-летие, раскрыла самый простой секрет долголетия, сообщает ABC News.

Столетняя американка раскрыла простейший секрет долголетия
Фото: Мир24Мир24

Келли живет в Тэзвелле и пользуется большим уважением земляков за активное участие в жизни родного города. Именно благодаря усилиям женщины там появился пансионат для пожилых, где в настоящее время проживает и сама Бетти.

В минувший уик-энд в пансионате прошла большая вечеринка в честь долгожительницы. В ней принимали участие свыше 40 ее друзей и знакомых.

Говоря журналистам о секрете долголетия, американка назвала оптимальный способ прожить подольше, которым и сама воспользовалась.

«Особых тайн тут нет. Просто не нужно умирать», – пошутила пенсионерка.

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