Что на самом деле произошло с отцом писателя Солженицына

Некоторые, зная о том, что отец известного писателя воевал на фронтах Первой мировой войны, считают, что он там же и погиб. Однако на самом деле это не так. В 1918 году Исаакий Солженицын демобилизовался и вернулся домой, где и нашел свою смерть.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Студент на фронте

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На самом деле отца Александра Солженицына звали Исаакий. Отчество же писателя – Исаевич – это результат милицейской ошибки при выдаче первого паспорта в 1934 году. По крайней мере, так утверждал сам прозаик. Исаакий Семенович Солженицын родился в 1891 году на Северном Кавказе в крестьянской семье. Тем не менее Солженицын-старший был выходцем из обеспеченного рода: дед писателя по отцовской линии благодаря своему труду и энергии стал богатым землевладельцем. Поэтому неудивительно, что Исаакий поступил на филологический факультет Московского университета.

В Москве Исаакия Солженицына судьба и свела с будущей женой Таисией Щербак, матерью Александра Исаевича, которая тоже получала образование. Щербак, как и ее избранник, происходила хоть из крестьянской семьи, но ее отец был хозяином богатейшей на Кубани экономии. Правда, к моменту знакомства Исаакий Семенович, который, кстати, был изображен в образе Сани Лаженицына в эпопее своего сына «Красное колесо», уже оставил учебу и поступил добровольцем на фронт. Тогда как раз началась Первая мировая война. Солженицын-старший, по некоторым данным, дослужился до офицера и удостоился военных наград.

Шальная пуля

Людмила Сараскина на страницах своей книги «Александр Солженицын» пишет о том, что Исаакий Солженицын и Таисия Щербак даже обвенчались на передовой. Это случилось в августе 1917 года в Белоруссии, в Узмошье, где и стояла артиллерийская бригада, в которой первый воевал. Вскоре после обряда, совершенного бригадным священником, Таисия покинула новоиспеченного мужа, уехав обратно в Москву. Молодожены верили, что война скоро закончится, и Солженицын-старший продолжит учебу. Казалось, что все идет по плану. В конце февраля или начале марта 1918 года Исаакий действительно демобилизовался. В это же время Советская Россия вышла из войны, подписав Брестский мирный договор.

Наверняка Исаакий Семенович считал чудом свое возвращение с фронта. Дело в том, что он всегда думал, что долго не проживет. Однако он оказался прав. Летом того же 1918 года Солженицын-старший отправился на охоту, где был ранен случайным ружейным выстрелом. Спустя неделю, 15 июня 1918 года, он скончался вследствие заражения крови. В это время его супруга уже носила под сердцем ребенка, до рождения которого оставалось полгода. Примечательно, что сам Александр Солженицын упоминал о том, что его мать по секрету рассказывала, что Исаакий Семенович, служивший в армии Самсонова, во время Гражданской войны был приговорен к смертной казни.

Трудные годы

Как бы то ни было, на свет писатель появился тогда, когда его отца уже не было в живых. Именно поэтому его биографию Александр Исаевич знал исключительно по рассказам матери. Лишившись так рано мужа, Таисия Захаровна решила посвятить себя воспитанию сына. Она сама получила прекрасное образование: хорошо знала английский и французский языки, а также стенографию и машинопись. Кроме того, если верить Александру Оришеву, автору монографии «Тайны российской аграрной науки: тимирязевский прорыв», Щербак училась на Голицынских сельскохозяйственных курсах, которые не окончила исключительно из-за революции. Поэтому молодая вдова намеревалась дать такое же хорошее образование и своему ребенку.