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3 часа назад

Умер основатель и барабанщик группы Three Dog Night Флойд Снид

Российская Газета

Скончался Флойд Снид, сооснователь, барабанщик, бэк-вокалист и автор песен важной американской группы Three Dog Night. Об этом сообщается на аккаунтах коллектива в соцсетях. Музыкант умер 27 января в возрасте 80 лет. Причина не названа.

Умер основатель и барабанщик группы Three Dog Night
Фото: Российская газетаРоссийская газета

В заявлении сказано, что коллеги запомнят Снида как прекрасного человека, уникального барабанщика, "ломавшего культурные барьеры", и в целом большого оригинала. Отмечено, что Флойд оказал огромное влияние на барабанное рок-дело, ибо обладал эксклюзивной техникой игры.

Флойд Снид родился в Канаде, в Калгари, и барабанными сделался одержим еще в детстве, подростком переиграв в ряде локальных групп. В 1966-м Флойд перебрался в Лос-Анджелес и два года спустя влился в Three Dog Night, оставаясь в ее рядах все "золотые" годы коллектива - до середины 70-х, после ненадолго вернувшись в начале 80-х.

Помимо игры на барабанах, Флойд поддержал бэк-вокалом Joy To The World - главный хит группы, ставший "синглом года" Billboard в 1971-м.

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