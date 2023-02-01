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1 час назад

Бейонсе анонсировала мировой тур

ТАСС

Американская певица Бейонсе в среду сообщила, что отправится в мировой тур под названием Renaissance ("Возрождение") в связи с выходом одноименного альбома летом прошлого года. Соответствующее заявление артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграме" (принадлежит признанной экстремистской компании Meta и запрещен в РФ).

Бейонсе анонсировала мировой тур
Фото: ТАССТАСС

По данным официального сайта Бейонсе, в рамках тура, который пройдет с 10 мая по 27 сентября текущего года, артистка посетит с концертами Швецию, Великобританию, Францию, Испанию, Германию, Нидерланды, Польшу и несколько городов США.

Как отмечает газета "Уолл-стрит джорнэл", последний раз она совершила мировой тур в 2016 году в поддержку шестого студийного альбома Lemonade ("Лимонад").

Бейонсе (полное имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) 41 год. Она является рекордсменкой среди женщин по количеству американских музыкальных премий "Грэмми".

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