Бейонсе анонсировала мировой тур

Американская певица Бейонсе в среду сообщила, что отправится в мировой тур под названием Renaissance ("Возрождение") в связи с выходом одноименного альбома летом прошлого года. Соответствующее заявление артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграме" (принадлежит признанной экстремистской компании Meta и запрещен в РФ).

Фото: ТАСС ТАСС

По данным официального сайта Бейонсе, в рамках тура, который пройдет с 10 мая по 27 сентября текущего года, артистка посетит с концертами Швецию, Великобританию, Францию, Испанию, Германию, Нидерланды, Польшу и несколько городов США.

Как отмечает газета "Уолл-стрит джорнэл", последний раз она совершила мировой тур в 2016 году в поддержку шестого студийного альбома Lemonade ("Лимонад").