Как бригадир Путин боролся с Поддубным

Петербуржец Михаил Елисеевич Путин был известным советским трудящимся — его можно назвать «отцом» социалистических соревнований, которые дали советскому народу "стахановцев", "гагановцев", "тысячников" и других ударников труда.

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Грузчик и циркач

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Петербургский историк и журналист Дмитрий Шерих, описывая биографию Михаила Путина, упоминал, что его земляк вырос в многодетной семье, отец был рабочим. И сам Михаил начал трудиться с 9 лет – мальчиком для исполнения мелких поручений в кофейной на Невском проспекте. Повзрослев, работал грузчиком. Шерих, цитируя воспоминания самого Михаила Путина, писал, что тот обладал недюжинной силой и десятипудовые тюки мог легко оттащить на 30 – 40 метров.

В начале ХХ века многие грузчики в крупных российских городах подрабатывали французской борьбой. Михаил Путин выступал на летних площадках, в цирке, тогда за это хорошо платили. Борцу даже удалось снискать известность среди публики – в одном из поединков он поборол знаменитого Яна Цыгана (Ивана Куксенко). Харьковчанин Цыган был заслуженным мастером спорта, кавалером ордена Трудового Красного Знамени.

Путин встречался на манеже и с Иваном Поддубным. Как вспоминал Михаил Путин, он сразу почувствовал «неизмеримое превосходство» Поддубного, но постарался подольше продержаться на арене, пытался освободиться от «могучих объятий» соперника. Поединок длился 7 минут и окончился победой Поддубного.

Пионер соцсоревнования

В 35 лет бригадир обрубщиков трубного цеха питерского завода «Красный Выборжец» Михаил Путин прославился уже на всю страну – как инициатор первого в СССР социалистического соревнования. В 1929 году газета «Правда» опубликовала ленинскую статью «Как организовать соревнование?», и Путин подал идею о заключении договора с другими заводскими бригадами о трудовом соперничестве. К тому времени он трудился на заводе 5 лет, вступил в партию.

Инициатива Михаила Путина была поддержана руководством предприятия, про первое в истории СССР соцсоревнование сняли сюжет киножурнала, который показывали во всех кинотеатрах Советского Союза. В действительности данное начинание было инициировано извне – ленинградскому собкору «Правды» поручили подыскать на местном предприятии подходящую бригаду и убедить рабочих выступить с предложением о соцсоревновании.

Путина впоследствии активно использовали для популяризации соцсоревнований, о его инициативе писала центральная и ленинградская пресса. Бригадир обрубщиков публично прошел партийную чистку, на параде физкультурников, прошедшем на Дворцовой площади, Михаил Путин возглавлял колонну. В начале 30-х годов его как инициатора движения соцсоревнования наградили орденом Ленина, а впоследствии присвоили и звание Героя Труда.

Михаила Путина выдвинули на должность начальника стройуправления. Как он сам вспоминал, уходить на новое место работы не хотелось, но к настоятельной рекомендации партийного руководства пришлось прислушаться. Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Путину исполнилось 47 лет. Мобилизован на фронт он не был. К тому времени бывший обрубщик алюминиевых заготовок служил управляющим стройтреста, рабочие его предприятия, в частности, возводили оборонительные сооружения вокруг Ленинграда, а после войны – восстанавливали город, переживший блокаду.