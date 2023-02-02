Самый гениальный мошенник СССР: кто стал прототипом Бендера

Остап Бендер – кто он: собирательный образ, или прототип конкретного человека? Много лет считалось, что И. Ильф и Е. Петров собрали этого героя из нескольких человек, и тем самым кинули вызов образу жизни того времени.

Фото: Русская семерка Русская семерка

После публикации романа, велись поиски прототипов героев «Двенадцати стульев» и для многих они были обнаружены, вот только протопит Остапа Бендера, найти не удавалось.

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Б.Е. Галлонов предположил, что под этим образом предстал Митя Бендер, который являлся одесским приятелем Ильфа и Петрова. Другой писатель – Р.А.Александров в своей книге «Прогулки по литературной Одессе» предположил, что прототипом главного героя является Митя Агапов. Но эти версии оказались ошибочными.

На самом деле прототип был, и звали его – Осип Шор. Родился он 30 мая 1899 года в Никополе. После переезда родителей в Одессу, он стал жить на улице Полтавской победы в доме №78.

Поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета, он не стал долго учиться, и в 1916 году едет в Санкт-Петербург не имея за душой не гроша, чтобы поступить в Технологический институт имени Николая I на механический факультет. Но, студентом он пробыл недолго. Осип был полон гениальных идей, которые в основном были связаны с мечтой найти курицу, которая бы несла ему золотые яйца.

И он ее нашел, в буквальном смысле слова. На сельскохозяйственной выставке была представлена курица без перьев. Много мясо заводчиков приезжали в Одессу, чтобы посетить научное общество, где один профессор читал лекцию о прогрессе в мясо производстве. Этим профессором был переодетый Остап Шор.

Новоиспеченная фирма «Идеальная курица» (чем не прототип «Рогам и копытам») оформила несколько контрактов с птицефабриками России на поставку птицы, но обещанный товар не был предоставлен. Хоть заводчики и пытались найти профессора, но нашли лишь курицу с запиской: «Мы, одесские селекционеры, вывели еще курицу без головы и костей».

Осип Шор смог провернуть еще несколько идей, благодаря которым имел почет не только среди уважаемых людей, но и в криминальном мире. Так, купцу Кутякину он помог избавиться от конкурента в винном бизнесе - купца Розенбаума. Бандиту Ваське Косому подбросил идею, как ограбить банк, переодевшись трубочистами.

Самую гениальную идею он выдал раввину Берштейну - продавать места в раю. Для большей убедительности была вывешена карта рая. Каждый желающий за деньги мог выбрать для себя идеальное место. Благодаря этому трюку раввин отремонтировал свой дом и синагогу.

Путешествуя девять месяцев из Москвы в Одессу Шор всячески выкручивался, чтобы выжить: представлялся гроссмейстером, не умея играть в шахматы, был художником, приходил в разные заведения и представлялся пожарным инспектором… И даже женился на полной женщине, которая в романе предстала, как мадам Грицацуева.

Вернувшись в Одессу, он становиться оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска. За допросы с пристрастием получил клику «Борзый опер».

Мишка Япончик, который в то время бесчинствовал в Одессе, хотел пристрелить Осипа, но вместо этого недосчитался 4 своих сообщников. Бандиты нашли другой способ отомстить «борзому оперу» и убили его брата – поэта Анатолия Фиолетова. После этого он поклялся не брать в руки оружие, уволился и переехал в Петроград. В 1922 году попадает в тюрьму через драку. За его боевое прошлое Шора быстро отпускают. В 1934 году он переезжает в Челябинск, к другу - Василию Ильичеву. В 1937 году их арестовывают, но ему удается сбежать из НКВД! Он долго прячется в Ленинграде, а потом уезжает в Москву, к другу, автору «Трех толстяков» Юрию Олешину.

После войны Шор переезжает в Москву и до последнего трудится проводником поезда Москва – Ташкент. Семьи и детей у него не было. Дожил до 80 лет и умер в 1978 году.