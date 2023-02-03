5 культовых личностей поделились секретами своего долголетия

Сегодня средняя продолжительность жизни едва достигает 70-летнего рубежа. Однако, многим удаётся перешагнуть девяностый и даже сотый юбилей.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В чём же залог долголетия? Разберёмся на примерах культовых личностей.

Видео дня

Борис Ефимов – спорт, позитив и творчество

Знаменитый художник прожил 107 лет. В его окружении всегда говорили, что он всегда был полон энергии, обладал рассудительностью и здравым умом.

Он работал до последнего дня своей долгой и интересной жизни. Кроме того, он вёл активную социальную деятельность. Встречался с журналистами и посещал различные мероприятия.

Борис Ефимов родился в Киеве в 1900 году, а ушёл из жизни в 2008, не дожив несколько дне до 108-летия. На его веку сменилось 10 правителей – Николай II, Керенский, Ленин, Сталина, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Ельцин и Путин. Как же ему это удалось?

Сам художник отмечал, что первый залог здоровья и долголетия – это спорт. Ежедневно он делал приседания и полностью отказался от лифтов в пользу лестниц. Офис редакции, в котором он работал, находился на 12 этаже. И туда он ходил пешком. Его правило – регулярность.

Своё утро Ефимов начинал на рассвете с проветривания комнаты. Свежий воздух – и летом, и зимой – важное условие начала дня. Затем приседания 456 раз.

Второй секрет долголетия Бориса Ефимова, по его словам, это позитивный настрой. Он всегда говорил и думал о людях только хорошее, потому что считал, что негатив «съедает» человека изнутри.

«Ищи в том, что делают окружающие, не худшее, а лучшее» – Борис Ефимов.

Третий секрет Ефимова – творчество. В его случае – рисование. Он не мог представить жизнь без рисования. Даже столетний юбилей Ефимов отмечал в кругу коллег редакции, на своём рабочем месте.

Дэвид Рокфеллер – график и польза

Внук первого долларового миллиардера прожил 101 год и пережил семь пересадок сердца. И каждый раз он продолжал вести здоровый и активный образ жизни, несмотря ни на что. После первой операции на сердце он вышел на пробежку спустя всего неделю. Сам Дэвид говорил, что каждое новое сердце вселяло в него новую жизнь.

Рокфеллер считал, что его долг – следить за здоровьем. Он тщательно подбирал продукты питания и физическую нагрузку. Его рацион почти на 75% состоял только из овощей. Также тщательно он подходил и к распорядку дня – подъём в 7 утра, отбой в 9 вечера. И никаких исключений.

Дэвид любил путешествовать, при этом тщательно подбирал маршрут, выбирая подходящий климат. Из-за частых пересадок сердца он находился под тщательным наблюдением врачей, которые следили за его образом жизни, корректировали питание и физические нагрузки. Он не дожил пару месяцев до своего 102-го дня рождения, до последнего оставаясь бодрым и рассудительным.

Сергей Михалков – здоровый образ жизни и генетика

Знаменитый писатель родился в 1913 году. Уже в 15 лет он начал печататься в ростовском журнале «На подъёме». Первым стихотворением, которое взяло издательство, было «Дорога».

Стихотворения Михалкова плотно закрепились на страницах таких изданий, как «Комсомольская правда», «Огонёк», «Известия». Карьера пошла в гору после стихотворения «Светлана», которое приглянулось Сталину.

Член Союза писателей СССР говорил, что здоровый образ жизни – важная составляющая его творчества. Он писал басни и стихи, пьесы и сценарии к фильмам. Также он написал тексты к двум гимнам — советскому и российскому.

Михалкова не стало на 97-м году жизни. В одном из последних интервью на вопрос о своём долголетии он ответил, что, видимо, причина в генах и отсутствии вредных привычек.

Игорь Моисеев – всё в меру

Знаменитый танцор и балетмейстер тоже перешагнул столетний юбилей. Он никогда не лукавил, что никогда не собирался посвятить жизнь танцам – так сложилась судьба.

У маленького Игоря были проблемы с осанкой, поэтому отец принял решение отдать его на обучение к балерине Вере Мосоловой. При этом никто и подумать не мог, что это будет переломным моментов в жизни Моисеева.

Уже через несколько месяцев его преподаватель отправила в Хореографический техникум Большого театра. Без спецподготовки Моисеев легко сдал все экзамены. А после окончания техникума его сразу приняли в труппу Большого театра. Там он вскоре стал солистом, а позже и балетмейстером.

В 1937 году Моисеев создал своё главное детище — Ансамбль народного танца СССР, который потом переименовали в его честь. При ансамбле открыли хореографическую школу

Игорь Моисеев скончался на 102-м году жизни. Его часто спрашивали о секретах его здоровья и долголетия, на что он всегда отвечал одинаково – всё хорошо в меру.

«Есть святая истина, которую несколько тысяч лет назад выразил Конфуций: «Всё хорошо в меру». Важно понимать, что время молодости, когда всё сходит с рук, пройдёт и обязательно придётся платить по счетам».

Даниил Гранин – простое счастье

Как и Моисеев, Гранин не собирался связывать свою жизнь с творчеством. Профессия «писатель» его практически не привлекала. Окончив школу, он некоторое время работал обычным шофёром, потом поступил в Ленинградский электротехнический институт, а затем в Политех.

Его первые рассказы увидели свет в конце 30-х годов, а серьёзно заниматься литературой Гранин начал только в 1950 году.

Даниил Гранин прожил 98 лет. Он вёл обычный образ жизни, но огромное внимание уделял своему внутреннему состоянию.