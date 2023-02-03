Сассекские впервые появились на публике после выхода мемуаров

Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике после выхода скандальных мемуаров. Об этом сообщает Page Six.
Герцог и герцогиня Сассекские стали гостями на празднике телеведущей Эллен Дедженерес и актрисы Порши де Росси, живущих по соседству с ними в Монтесито (штат Калифорния, США). Принц Гарри был одет в темно-синий брючный костюм и белую рубашку без галстука. На Меган Маркл было серое пончо.
На мероприятии также присутствовала Крис Дженнер.
Примечательно, что этот выход стал для принца Гарри и Меган Маркл первым появлением на публике после выхода скандальных мемуаров «Spare» («Запасной») 10 января. В последний раз герцога и герцогиню Сассекских видели в начале декабря прошлого года на гала-вечер Центра по правам человека Роберта Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.