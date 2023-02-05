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3 часа назад

Билл Гейтс призвал Илона Маска не летать на Марс

Lenta.ruиещё 2

Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс раскритиковал идеи Илона Маска о полетах на Марс. Об этом сообщает CNBC.

Билл Гейтс призвал Илона Маска не летать на Марс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты телеканала сослались на интервью Гейтса BBC, которое должно быть опубликовано в пятницу, 3 февраля. В ходе разговора одного из богатейших людей на Земле спросили о том, являются ли инвестиции Илона Маска в будущие полеты на Марс выгодными. «С моей точки зрения, нет», — ответил Билл Гейтс.

По мнению предпринимателя, полеты на Марс очевидно будут очень дорогими, а их польза — неочевидной. «Не летай на Марс», — призвал Гейтс руководителя SpaceX. Основатель Microsoft заявил, что Илону Маску было бы разумнее вложить деньги в разработку и производство вакцин. «Вы можете купить вакцину против кори и спасти жизнь за тысячу долларов», — заметил Гейтс.

При этом миллиардер уточнил, что Маск и так делает достаточно полезных вещей для общества. «Например, компания Tesla оказывает положительное влияние, даже не являясь формой благотворительности», — заявил Билл Гейтс. Предприниматель полагает, что в конце концов Маск «пополнит ряды благотворителей благодаря своей изобретательности».

В мае Билл Гейтс оценил перспективы соцсети Twitter после того, как платформу купил бизнесмен Илон Маск. По словам основателя Microsoft, цели предпринимателя относительно свободы слова в Twitter до конца пока непонятны, поэтому он полагает, что Маск может нанести платформе ущерб.

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