Дом известной актрисы продадут в США

В США продадут бывший дом американской актрисы Жа Жа Габор, известной по роли танцовщицы Жанны Авриль в фильме «Мулен Руж» 1953 года. Недвижимость можно приобрести за 3,8 миллиона долларов (около 268 миллионов рублей), сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Объект находится в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Габор проживала в доме с сестрой на протяжении 30 лет. Площадь построенного на заказ дома составляет почти 320 квадратных метров.

Фасад здания оформлен в розовом цвете, интерьер также отличается множеством ярких элементов, включая красные шторы, зеленый диван с принтом и желтые обои. Внутри имеются три спальни и три ванные, гостиная с зеркальной стеной, кухня с холодильником для вина, офис и гримерная. Помимо дома, на участке есть большой бассейн и терраса с чашей для костра.