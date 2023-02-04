Российский айтишник – о жизни в Канаде

Россиянин Александр Павлов летом 2020 года уехал в погоне за «канадской мечтой» в Ванкувер. Он устроился программистом-инженером в местную компанию и начал неплохо зарабатывать — но вскоре понял, что большая часть денег уходит на налоги и аренду. О жизни в условиях постоянной экономии, шестизначной зарплате и планах на будущее он рассказал «Газете.Ru».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Не рай

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«На своей первой работе инженера-программиста «джуна» я получал $3 тыс. в месяц после вычета налогов (здесь и далее — канадские доллары, 0,75 от доллара США. — «Газета.Ru») и в то же время платил $2,7 тыс. за аренду квартиры, от которой добирался на работу около часа. То есть у меня оставалось $300», — рассказывает Александр Павлов, россиянин, уехавший два с половиной года назад за «канадской мечтой» в Ванкувер.

По словам Павлова, такое положение дел расстраивало его, но он считал эту ситуацию временной. Мужчина уверял себя, что через несколько месяцев ситуация исправится в лучшую сторону.

«Да, я теперь получаю шестизначную зарплату, но она все равно почти вся уходит на налоговые выплаты, аренду квартиры и продукты», — констатировал Павлов.

Россиянин уехал в Канаду летом 2020 года и в июне устроился на работу в компанию SiteMax Systems, интернет-платформу для управления и мониторинга строительных площадок. После он дважды сменил место работы, но все равно новой зарплаты пока не хватает для ипотеки.

По словам Павлова, в реальности ситуация с зарплатами обстоит несколько иначе, чем принято говорить в статьях и роликах про IT-работу в Канаде.

«Говорят, что программисты могут получать и $300 тыс. в год (15,7 млн руб. по текущему курсу), и даже $400 тыс. (20,8 млн руб.), только вот в реальности я не видел кого-либо из знакомых и коллег, получающих больше $150 тыс. Шансы на то, что лично я буду получать выше медианной зарплаты в $118 тыс. (6,2 млн руб.), невысоки», — рассказал он.

Айтишник пояснил, что регулярно получает предложения перейти на более высокую должность, но зарплата все равно остается лишь чуть более $100 тыс. (5,2 млн руб.) в год.

«$150 тыс. (7,8 млн руб.) — это такой зарплатный максимум, о котором я могу мечтать в ближайшие пять лет», — заметил он.

Плати налоги

По мнению Павлова, проблема кроется не только и не столько в работодателях, сколько в самой канадской системе распределения доходов иммигрантов.

«Это происходит из-за «подавления» заработной платы. В Канаду попадают квалифицированные иммигранты, которых всегда активно нанимают компании. И платят им куда меньше, так как они не понимают настоящую цену жизни в Канаде и думают, что текущие трудности — временные. Да и их всегда можно заменить новыми квалифицированными кадрами из других стран», — говорит россиянин.

По его словам, все эти тонкости начинаешь понимать лишь после приезда в страну и нескольких лет более пристального изучения всех «подводных камней». Программист вспомнил, как в прошлом рассматривал Канаду для переезда именно из-за ее иммиграционной политики, которую он считал более удачной, чем у США.

«Теперь же я начинаю думать, что условия иммиграции в США созданы так, чтобы защитить граждан страны, а вот иммиграция в Канаду создана для защиты интересов компаний и владельцев недвижимости», — заметил Павлов.

Павлов объяснил, как система «съедает» деньги иммигрантов на примере работы с годовой зарплатой в $100 тыс. (около 5,3 млн руб.).

«Звучит много, не правда ли? А теперь смотрите, куда все будет уходить», — отмечает он.

$100 тыс. в год — это примерно $8,3 тыс. (431,1 тыс. руб.) в месяц. Из них $2,1 тыс. (109 тыс. руб.) — это налоги, которые вычитаются каждый месяц из зарплаты.

Затем он указывает сумму в $3 тыс. (155,8 тыс. руб.) — это плата за аренду квартиры, которая находится не в центре Ванкувера, но на территории так называемого Большого Ванкувера — по сути, пригорода.

«Достойного жилья немного, и если удается найти хорошую квартиру по достойной цене, то разворачивается настоящее состязание за ее обладание, в котором легко могут участвовать и пять, и даже 10 потенциальных арендаторов», — замечает Павлов.

Дальше — еще минус $500 (26 тыс. руб.) — в эту сумму включены все жилищно-коммунальные платежи: электроэнергия, отопление и домашний интернет. Также в эту сумму включается оплата сотовой связи, мобильного интернета и подписок на сервисы вроде Netflix и Amazon Prime.

«Около $350 (18,2 тыс. руб.) в неделю уходит на еду. В основном мы закупаемся в Costco (большая сеть оптовых магазинов, похожих на работающую в России торговую сеть Metro — «Газета.Ru»). В месяц выходит $1,4 тыс. (72,7 тыс. руб.) Там только обычные покупки, такие как овощи, курица, яйца, молоко, хлеб, ничего особенного», — поясняет айтишник.

Машину можно взять в лизинг, она нужна для перемещений по городу и поездок на работу. На лизинг уходит $330 (17,2 тыс. руб.) плюс $150 (7,8 тыс. руб.) на оплату страховки за машину. На топливо и непредвиденные расходы вроде замены шин и мелких ремонтов программист закладывает около $400 (20,8 тыс. руб.).

По словам Павлова, в результате на месяц от $8,3 тыс. остается около $400 (20,8 тыс. руб.) свободных денег.

«Это мы не стали считать такие покупки, как одежда, мебель, электроника, книги, походы в кафе или рестораны, подарки, путешествия, обучение, развлечения, и я уж не говорю о накоплениях и инвестициях. Этого не получается позволить на шестизначную зарплату в Ванкувере», — констатирует он.

Пора валить?

Россиянин отмечает, что все затраты приводит из расчета на одну семью, в которой живут двое взрослых и двое детей — плюс собака.

По его словам, в семье могут быть и двое работающих взрослых, но это приводит к дополнительным расходам, которых и так предостаточно.

«Появляется необходимость в детском саде и школе, и по идее нужна вторая машина. И это также «съест» приличную сумму от зарплаты второго взрослого», — пояснил Павлов.

Он также рассказал о популярной в Канаде идее уехать из Ванкувера в другие города. Например, в Калгари.

«Мне часто говорят, что Ванкувер — и не Канада вовсе, и я не в том городе живу. И что в других частях страны ситуация совершенно другая», — рассказал россиянин.

Айтишник пояснил, что даже пообщался с риелторами по поводу потенциального переезда в Калгари, но кардинальных отличий нет и там.

«Да, жилье там доступнее, но все равно не настолько, чтобы мы могли его себе позволить купить в ипотеку» — сообщил он.

«Мне писали специалисты по найму из IT-компаний, работающих в Калгари. И во всех случаях они предлагали мне зарплату, которая примерно на $20 тыс. в год меньше моей нынешней», — уточнил Павлов.

В плане покупки жилья, особенно отдельного дома в районе Большого Ванкувера, айтишник категоричен.

«Это невозможно. И вариант смотреть предложения еще дальше за городом тут тоже не подходит, потому что территория очерчена водами океана, горами, границей с США и полями фермеров. Жилье тут примерно везде одинаково невероятно дорогое», — заметил он.

«Я прихожу к выводу, что программа иммиграции в Канаде — это продвигаемое правительством страны мошенничество. Ее цель — собирать образованных людей из разных стран мира и в расцвете их сил заставлять работать в компаниях на низких зарплатах, чтобы поддерживать уровень жизни предыдущих поколений канадцев», — уверен переехавший в Канаду россиянин.

По его мнению, экономика страны не имеет каких-либо других существенных источников дохода в бюджет, кроме налоговых отчислений из зарплат, чтобы обеспечивать текущий уровень жизни граждан страны.

«Иммигрантам рассказывают о канадской мечте — при усердной работе ты сможешь процветать в стране, где живут только лучшие из лучших. В 2023 году это утверждение невероятно далеко от реального положения дел», — указал Павлов.

При этом он заверил, что не жалеет об отъезде в Канаду, хотя бы из-за того, что скоро он сможет получить паспорт гражданина страны.

По правилам для этого надо иметь статус Permanent Resident (постоянного жителя), прожить в Канаде три года и находиться в стране минимум 183 дня в году. Затем нужно сдать экзамен на знание языка и истории Канады и пройти собеседование с иммиграционным агентом.

«Вероятно, я перееду в Калгари, но мне бы не помешало получить больше реальной информации о ситуации в стране до того, как я здесь оказался. Я бы создал другую стратегию для жизни тут, и применял бы ее с первого же дня», — констатировал россиянин.

Павлов выразил мнение, что в Канаде даже программистам и врачам жить непросто, если они — иммигранты.