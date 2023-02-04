Король Великобритании Карл III ищет обивщика мягкой мебели на зарплату в £25 тысяч в год. Об этом сообщает Daily Mail.

Карла III называют «королем аккуратности». Британский монарх затаскивает любимую одежду до дыр и вместо того, чтобы выбросить старые вещи и купить новые, обращается к швеям с просьбой подлатать их. Одно и то же пальто старший сын покойной Елизаветы II носит на протяжении 40 лет, к удивлению журналистов. Судя по всему, так же бережливо он относится к предметам интерьера.