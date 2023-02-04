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46 минут назад

Карл III ищет обивщика мягкой мебели на зарплату в £25 тысяч в год

Газета.Ruиещё 1

Король Великобритании Карл III ищет обивщика мягкой мебели на зарплату в £25 тысяч в год. Об этом сообщает Daily Mail.

Карл III ищет обивщика мягкой мебели на зарплату в £25 тысяч в год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карла III называют «королем аккуратности». Британский монарх затаскивает любимую одежду до дыр и вместо того, чтобы выбросить старые вещи и купить новые, обращается к швеям с просьбой подлатать их. Одно и то же пальто старший сын покойной Елизаветы II носит на протяжении 40 лет, к удивлению журналистов. Судя по всему, так же бережливо он относится к предметам интерьера.

По данным Daily Mail, Карл III ищет обивщика мягкой мебели на зарплату в £25 тысяч в год (2,1 млн рублей). В объявлении говорится, что успешному кандидату предстоит «помогать сохранять коллекцию, которой будут наслаждаться будущие поколения».

Люди,Елизавета II,
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