Аллен Даллес: главные провалы главы ЦРУ в СССР

Из всех руководителей ЦРУ худшим для нас является Аллен Даллес, ведь именно ему приписывается авторство плана по уничтожению России. Большой авантюрист, германофил, он любил Достоевского и ненавидел СССР.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Добряк, ненавидящий СССР

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Альбер де Сюгонзак, корреспондент газеты «Франс Суар», характеризовал шефа ЦРУ как редкого жизнелюба: «Мне редко приходилось встречать столь открытых, добродушных и обаятельных людей. Здоровяк, под два метра ростом и весом не менее ста килограммов, седеющий, с жесткими усами, никогда не вынимавший изо рта трубку, вечно одетый в старый твидовый пиджак, он, казалось, не имел никаких забот в жизни». Заместитель Даллеса Рэй Клайн вспоминал, что босс с огромной страстью брался за рискованные и сложные операции, не терпел инерции и покоя. Боготворил Америку, уважал культуру Европы, Японии и Китая, был поклонником русской литературы – сыпал цитатами из книг Достоевского и Толстого. И ненавидел Советский Союз, считая его страной дикарей.

Ленин и Даллес: несостоявшееся знакомство

В 1917 году молодой Аллен Даллес работал в американском представительстве в Берне. Однажды во время его дежурства раздался телефонный звонок: мужчина, представившийся Владимиром Лениным, просил о срочной аудиенции с кем-либо из сотрудников миссии. Но Даллес, у которого на вечер было запланировано романтическое свидание, рекомендовал дождаться утра. «Завтра, – ответил собеседник, – будет уже поздно». Даллес, принявший мужчину за сумасшедшего, повесил трубку.

На следующий день Ленин уже ехал в Россию в «пломбированном вагоне»...

Германофил

Накануне Второй мировой войны братья Джон и Аллен Даллес внесли скромный вклад в дело милитаризации фашистской Германии. Компания «И.Г. Фарбен», представительство которой возглавлял Джон, поставляла нацистам нефть. Однажды, за столом переговоров, Даллес познакомился с верхушкой нацдвижения – Бенито Муссолини и Адольфом Гитлером, о которых впоследствии отзывался как о замечательных, решительных и душевных людях. Симпатии к своим компаньонам не покинули Даллеса и во время войны – он завербовал в общей сложности около 10% личного состава гитлеровской военной разведки и даже Вильгельма Канариса. После окончания Второй мировой ЦРУ презентовало вдове шефа абвера виллу в Испании и полный пансион до конца жизни.

Даллес и "дело Кеннеди"

В 1995 году экс-офицер военной разведки Джон Ньюман опубликовал сенсационные данные о том, что ЦРУ и ФБР уничтожили документы, указывающие на связь спецслужб с Харви Ли Освальдом, «официальным убийцей» президента Кеннеди. По мнению Ньюмана, организаторами самого громкого выстрела века были начальник контрразведки Джеймс Энглтон и экс-директор ЦРУ Аллен Даллес, отправленный Кеннеди в отставку после провала вторжения на Кубу.

С версией согласен исследователь Энтони Саммерс: «Мафия, ЦРУ и кубинская оппозиция объединились для убийства президента Кеннеди. К тому времени эти три группы были в одной постели уже несколько лет – их накрепко связывала борьба против Фиделя».

Матиас Брекерс, автор книги «Кеннеди: государственный переворот в Америке», считает, что президент подписал себе приговор, «когда урегулировал ракетный кризис на Кубе посредством контактов с советским лидером Хрущевым, добился прекращения ядерных испытаний вместе с Советами и распорядился вывести войска из Вьетнама. Все это – против воли военных, ЦРУ и даже против мнения многих членов его собственной администрации».

Интересно, что Даллес был включен в состав комиссии, расследовавшей убийство Кеннеди. Однако практически все поставленные следствием вопросы так и остались риторическими.

СССР - гибельное место

С приходом в ЦРУ Аллена Даллеса активизировалась деятельность по подготовке шпионских акций против СССР. Переброску агентов осуществляли по воздуху. Первыми нелегалами стали бывшие члены армии Андрея Власова – Ященко и Воронец. Они были выброшены под Минском в августе 1951 года. Однако информацию о своих агентах американцы получили лишь спустя три месяца, причем из советской прессы: сообщалось, что шпионы расстреляны.

В период с 1951 по 1954 год советской контрразведкой было поймано более тридцати парашютистов, большая часть которых была расстреляна. Остальные использовались в радиоиграх. Глава ЦРУ Даллес расписался в полной беспомощности – и отдал приказ навсегда отказаться от заброски шпионов на территорию советской России.

А были ли план?

Многие эксперты склонны полагать, что Даллес не писал директиву «по уничтожению России». Политолог Николай Злобин указывает: оригинал на английском языке представлен не был, а «вариации на тему американского плана» по истреблению русских звучали в книгах «Вечный зов» Анатолия Иванова, «И один в поле воин» Дольд-Михайлика и даже «Бесах» Достоевского.

Юрий Дроздов, генерал КГБ, бывший советский резидент-нелегал в США, считает, что «русские уши слишком явственно торчат из этого «плана». Логичнее предположить, что авторами были советские писатели или публицисты, которые, видимо, с одобрения КГБ, пытались таким образом предупредить советское общество о надвигающейся опасности. В пользу писательской версии свидетельствует и излишне эмоциональный стиль «плана». Он характерен для литераторов, а не для сотрудников секретных служб…».

Неудачник

Большая часть операций авторства Даллеса отчего-то завершалась неудачами, а многие и вовсе по замыслу были анекдотичными. В 1954 году в ходе операции «Моби Дик» воздушное пространство СССР «атаковали» тысячи беспилотных воздушных шаров для ведения аэрофотосъемки. По идее автора, американские самолеты должны были встретить «летающих агентов» в Тихом океане, однако ни один шар, стоимость которого составляла 50 000 $ цели так и достиг.