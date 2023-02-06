Повар раскрыл, что принцесса Диана предпочитала на завтрак

«Шеф-повар Даррен МакГрейди, который работал на королевскую семью несколько лет, рассказал, какой завтрак больше всего любила принцесса Диана. Выяснилось, что ее меню было довольно необычным и имело мало общего с предпочтениями других членов БКС», – пишет Marie Claire.

По словам МакГрейди, принцесса Диана по утрам съедала целую банку фасоли. Звучит странно, но в запеченных бобах мало сахара, много белка и почти нет жира. Поэтому они идеально подходят перед тренировкой в спортзале, добавил повар.

Он также рассказал, что много готовил для принцессы. МакГрейди еще не знал, что Диана страдала булимией, но понимал – что-то не так. Шеф-повар отметил, что леди Ди активно боролась со своим расстройством и в результате ей удалось победить болезнь.