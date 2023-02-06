Ксения Петербургская: в чем помогает, пророчества святой

День памяти Ксении Петербургской отмечается 6 февраля, и, хотя канонизирована она была лишь в 1988 году, в родном городе ее знали и любили всегда.

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«Рамблер» рассказывает, как Ксения Петербургская стала юродивой, кому она покровительствует и какие ее пророчества сбылись.

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Как Ксения Петербургская стала юродивой

О детстве Ксении известно только то, что родилась она в Санкт-Петербурге, в дворянской семье, а ее отца звали Григорий. Спорной считается и дата ее рождения, по одним источникам – 1719 год, по другим – 1730 год, но никак не позже 1731 года. Замуж она вышла, когда ей было 22 года, по меркам того времени, это достаточно поздно. Детей в семье не было. А с мужем – придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым – она прожила в браке всего лишь четыре года, и в 26 лет стала вдовой. Он умер скоропостижно, не успев ни исповедоваться, ни причаститься.

Для Ксении Григорьевны внезапная кончина мужа стала страшным ударом. После его смерти облачилась в его мундир и попросила окружающих называть его не иначе как Андрей Федорович. Ксения объявила, что это она умерла. Она отписала дом подруге, а все имущество раздала бедным. Родственники пытались на нее повлиять, но Ксению признали вменяемой и дееспособной. Всю оставшуюся жизнь она скиталась по городу, помогая тем, кому могла.

Новая жизнь

В России к юродивым всегда относились с большим почтением, считается, что это самый трудный путь к Богу из всех возможных. Человек отрекается от всего мирского и сосредотачивается только на служении Христу.

Ксения Петербургская взяла обещание с подруги, которой отдала дом, не отказывать нищим, нуждающимся в крове и пище. Сама же Ксения бродила по городу и не брала у людей денег крупнее копейки. Потом она эти же копейки раздавала тем, кто нуждался сильнее нее.

Когда мундир, оставшийся от мужа, износился до дыр, она стала носить красную кофту и зеленую юбку, или наоборот, в разных источниках разные свидетельства. Неизменны лишь цвета – красный и зеленый – так как это цвета формы, которую носил покойный муж. Ксения появлялась то тут, то там, и где бы она не возникла, ей были рады.

Как помогала людям Ксения Петербургская

Считалось, что если Ксения примет помощь, то человеку будет сопутствовать удача. Это работало и в обратном направлении – если человеку повезло и ему что-то отдала Ксения, то эта вещь непременно станет счастливым оберегом. Матери старались приводить Ксении заболевших детей, которым становилось легче после прикосновения Ксении.

Если днем ее видели на улицах города, то по ночам она удалялась в поле, где молилась стоя на коленях и кланялась на все стороны света.

Пророчества Ксении Петербургской

Конечно, Ксения Петербургская не говорила о событиях напрямую. Ее слова истолковывались как пророческие уже постфактум. Тем не менее люди обращались к ней за советами и благословением, и если им везло, то они получали то, что хотели. Несколько ее пророчеств стали сами известными.

Кровавые реки

За несколько недель до предполагаемого государственного переворота Ксения ходила по городу и говорила: «Кровь! Реки налились кровью! Каналы кровавые!». После этого по Санкт-Петербургу поползли слухи об убийстве Иоанна VI Антоновича, заточенного в Шлиссельбургскую крепость.

Пеките блины!

Сохранилось свидетельство, то 24 января 1761 года Ксения бегала по городу с криками «Пеките блины! Скоро вся Россия будет печь блины!». Вскоре скончалась императрица Елизавета. А блины в России – одно из главных блюд на поминальной трапезе.

Усыновление младенца

У подруги, которой Ксения оставила дом, не было детей. И однажды блаженная сказала ей, что Бог послал ей сына, и отправила ту на Смоленское кладбище. Оказалось, что там женщина погибла под колесами экипажа, но незадолго до смерти она успела родить ребенка. Подруга забрала малыша себе и усыновила его.

Чудо с «царем на коне»

Так Ксения называла копейки, на которых был изображен монарх, восседающий на коне. Она отдала монетку женщине со словами: «Тут царь на коне, потухнет!». А когда женщина пришла к своему дому, увидела, что он горит, но стоило ей приблизиться, как огонь потух. Кстати, на некоторых иконах Ксению изображают с монеткой.

На самом деле чудес и сбывшихся пророчеств было гораздо больше, люди специально к ней подходили и просили, если не предсказания, то совета. Ксения часто говорила намеками, смысл которых становился ясен после свершившегося события.

Кому покровительствует Ксения

Ксения похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Кстати, строить Смоленскую церковь также помогала блаженная, она носила кирпичи по ночам. Точная дата смерти, опять же, под вопросом. По одним данным, в конце XVIII века, по другим – в начале XIX века. К ее могиле продолжили ходить люди. Говорят, что холм над могилой приходилось насыпать несколько раз, так как люди растаскивали землю по горстке.

Ксении принято молиться об исцелении и помощи в замужестве. К ней также обращаются женщины, которые долго не могут родить ребенка. Студенты ее просят о помощи в учебе. Святая помогает всем несчастным и обездоленным.