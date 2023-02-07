Что стало с командующим химическими войсками после Чернобыля

В год, когда на АЭС в Чернобыле случилась авария, Владимир Пикалов стал Героем Советского Союза. И это неудивительно: начальник химических войск лично объезжал зараженные районы и измерял уровни радиации. Понятно, что генерал рисковал собственным здоровьем. Сколько же он прожил после этого?

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Военный путь генерала

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Владимир Карпович Пикалов появился на свет в 1924 году в Армавире, на территории нынешнего Краснодарского края. Отец Пикалова был служащим, однако сам Владимир выбрал для себя иной путь, поступив в артиллерийское училище в Ростове. Досрочно завершив курс учебы в 1942 году, Пикалов отправился на фронт. В период Великой Отечественной войны он был трижды ранен, но сумел дойти до самого Берлина, который штурмовал вместе со своими боевыми товарищами.

После победы Владимир Пикалов стал слушателем Военной академии химической защиты, а чуть позже и Военной академии Генерального штаба Советской Армии. Из последнего учебного заведения он выпустился в 1968 году. В том же году Пикалов возглавил химические войска Министерства обороны страны. Вклад Владимира Карповича в политику развития вооружения химических войск трудно переоценить. Именно он переоснастил войска новейшей техникой и оружием.

Военачальник в Чернобыле

Многие характеризовали Владимира Пикалова на этой должности не только как интеллигентного и целеустремленного, но и как ответственного человека. Так что неудивительно, что Пикалов прибыл в Чернобыль, где на атомной электростанции в 1986 году произошла авария, сразу после катастрофы. По крайней мере, так утверждает автор книги «Чернобыль: история ядерной катастрофы» Сергей Плохий. Пикалов отвечал за измерение уровней радиации и определение зон радиоактивного поражения.

Причем, по словам Василия Возняка, ученого, участвовавшего в ликвидации последствий Чернобыльской трагедии, когда начальник химических войск в первый раз приехал в район разрушенного энергоблока ЧАЭС на бронированной разведывательной машине, он высадил солдата-водителя в безопасном месте, а дальше отправился один. Именно Пикалов в докладе Правительственной комиссии впервые представил информацию о радиационной обстановке в Белоруссии и прилегающих к Чернобыльской АЭС районах.

Дальнейшая судьба генерала

Понятно, что Владимиру Пикалову не удалось избежать облучения. По некоторым данным, он получил излучение в 197 бэр. Для сравнения: при дозе облучения менее 100 бэр уже говорят о лучевой травме. Как вспоминал журналист Виктор Филатов, генерал вместе со своими солдатами голыми руками собирал графитовые осколки возле 4-го энергоблока. Даже после того, как начальником группы Минобороны в Чернобыле был назначен Иван Герасимов, Пикалов остался в зоне заражения.