Linkin Park выпустят неизданный трек

Музыкальная рок-группа Linkin Park в своих социальных сетях сообщила о выпуске новой композиции Lost.

Фото: М24 М24

Песня должна была выйти в альбоме Meteora, релиз которого состоялся в 2003 году. В него вошли такие хиты группы как Numb, Somewhere I Belong, Faint и Breaking The Habit, а композиция Session была номинирована на "Грэмми" как "Лучшее инструментальное рок-исполнение".

Участники коллектива поделились с поклонниками небольшим отрывком трека, на котором звучит голос покойного вокалиста Честера Беннингтона, скончавшегося в 2017 году.

Новая песня выйдет уже 10 февраля.