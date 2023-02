Умер вокалист группы The Drifters Чарли Томас

Первым релизом обновленного состава музыкальной группы The Drifters стала композиция There Goes My Baby, выпущенная в 1959 году. Спустя два года коллектив представил песню Sweets for My Sweet, которая достигла 16-го места в чарте Hot 100, а в 1962-м композицию When My Little Girl Is Smiling, которая достигла 28-го места. Песня The Drifters под названием Save The Last Dance For Me заняла первое место в чарте Billboard.