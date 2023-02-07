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2 часа назад

Умер вокалист группы The Drifters Чарли Томас

Lenta.ru

На 86-м году жизни умер вокалист группы The Drifters Чарли Томас. Об этом сообщает Deadline.

Умер вокалист группы The Drifters Чарли Томас
Фото: Лента.руЛента.ру

Артист скончался 31 января. Его близкий друг певец Питер Лемонджелло-младший сообщил о том, что причиной смерти музыканта стал рак печени.

Артист гастролировал с музыкальным коллективом на протяжении 60 лет до начала пандемии, а также был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году.

Первым релизом обновленного состава музыкальной группы The Drifters стала композиция There Goes My Baby, выпущенная в 1959 году. Спустя два года коллектив представил песню Sweets for My Sweet, которая достигла 16-го места в чарте Hot 100, а в 1962-м композицию When My Little Girl Is Smiling, которая достигла 28-го места. Песня The Drifters под названием Save The Last Dance For Me заняла первое место в чарте Billboard.

У артиста осталась супруга Рита Томас, а также двое дочерей и трое сыновей.

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