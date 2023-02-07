Девушка, похожая на Меган Маркл, рассказала о троллинге в Сети

Жительница Великобритании рассказала, что из-за сходства с Меган Маркл ее блог стал популярным на TikTok, но она все чаще получает негативные комментарии от пользователей. Об этом сообщает Mirror.

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21-летняя Сидни Беклз призналась, что стала популярным блогером на TikTok после того, как многие пользователи платформы заметили ее "поразительное" сходство с женой принца Гарри. По словам девушки, на улице ее часто принимают за Меган Маркл, а в барах угощают бесплатными напитками.

"Из-за того, что я похожа на Меган Маркл я часто получаю бесплатные коктейли на вечеринках. Но по этой же причине люди троллят меня в сети. Большая часть ненависти направлена конкретно на Меган, и мне говорят, что я не должна гордиться тем, что похожа на нее.", - поделилась Беклз.

Говоря о том, как она воспринимает то, что ее сравнивают с Меган, Сидни сказала: "Я считаю огромным комплиментом, что меня считают ее двойником, ведь она потрясающая женщина. Сложно говорить о ней как о человеке, потому что я мало о ней знаю, но мне кажется, она хорошая".

Сидни Беклз добавила, что сама она не считает себя сильно похожей на Меган Маркл, но признает, что у них есть "схожие черты лица". Недавно девушка опубликовала в TIkTok несколько фотографий, на которых, как ей кажется, она действительна похожа на герцогиню Сассекскую.

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