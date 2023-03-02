Брат дочери Пресли рассказал, как его чуть не съел верблюд

Бедная вдова короля рок-н-ролла Присцилла Пресли чуть было не лишилась за неделю двоих своих детей. Во всяком случае, такой версии придерживается сводный брат Лизы, единственной дочери Элвиса, Навароне Гарибальди Гарсия.
По словам мужчины, он заглянул в глаза смерти в прошлом месяце, и это были глаза голодного и разъяренного верблюда.
Как сообщил СМИ Гарсия, инцидент произошел, когда он с матерью посетил приют для животных в пригороде Лос-Анджелеса, где кормил с ладони 2000-футового (более 900 кг) верблюда. А когда вся еда с ладони Навароне была прибрана, животное начало кусать недоумевающего кормильца.
Утверждается, что верблюд сначала укусил Гарсию за руку, потом бросило его оземь и вцепилось в голову несчастного. Служители некоторое время тщетно пытались спасти парня из пасти обезумевшего существа, пока мать жертвы, холодея, наблюдала за чудовищностью простирающейся перед ней сцены.
К счастью, как утверждается, зверя смогла спугнуть собака - верблюд испугался пса и трусливо выплюнул добычу.
Навароне был доставлен, "весь окровавленный", в отделение неотложной помощи в Лос-Анджелесе, где ему установили на голову 34 скобы, передает TMZ.
Навароне Гарибальди родился в 1987-м от союза вдовы с бразильским сценаристом и программистом Марко Гарсией.
Лиза Мари Пресли умерла 12 января на 55-м году жизни от остановки сердца.