Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Брат Лизы Мари Пресли рассказал, как его чуть не съел голодный верблюд

Российская Газета

Бедная вдова короля рок-н-ролла Присцилла Пресли чуть было не лишилась за неделю двоих своих детей. Во всяком случае, такой версии придерживается сводный брат Лизы, единственной дочери Элвиса, Навароне Гарибальди Гарсия.

Брат дочери Пресли рассказал, как его чуть не съел верблюд
Фото: Российская газетаРоссийская газета

По словам мужчины, он заглянул в глаза смерти в прошлом месяце, и это были глаза голодного и разъяренного верблюда.

Как сообщил СМИ Гарсия, инцидент произошел, когда он с матерью посетил приют для животных в пригороде Лос-Анджелеса, где кормил с ладони 2000-футового (более 900 кг) верблюда. А когда вся еда с ладони Навароне была прибрана, животное начало кусать недоумевающего кормильца.

Утверждается, что верблюд сначала укусил Гарсию за руку, потом бросило его оземь и вцепилось в голову несчастного. Служители некоторое время тщетно пытались спасти парня из пасти обезумевшего существа, пока мать жертвы, холодея, наблюдала за чудовищностью простирающейся перед ней сцены.

К счастью, как утверждается, зверя смогла спугнуть собака - верблюд испугался пса и трусливо выплюнул добычу.

Навароне был доставлен, "весь окровавленный", в отделение неотложной помощи в Лос-Анджелесе, где ему установили на голову 34 скобы, передает TMZ.

Навароне Гарибальди родился в 1987-м от союза вдовы с бразильским сценаристом и программистом Марко Гарсией.

Лиза Мари Пресли умерла 12 января на 55-м году жизни от остановки сердца.

Люди,Лиза Пресли,Присцилла Пресли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий