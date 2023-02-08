Художник подал в суд на Megadeth из-за обложки альбома группы

Нью-йоркский художник и дизайнер Брент Эллиотт Уайт подал в суд на музыкальный коллектив Megadeth. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам иллюстратора, он разработал изображение для обложки альбома Megadeth «The Sick, The Dying». Уайт утверждает, что не получил должной оплаты и благодарности за работу.

Художник заявляет в иске, что не заключил письменного контракта с представителями группы, но потратил «сотни часов» на работу над иллюстрациями для обложек и других изображений. Он требует через суд заключения письменного контракта, а также запрета, согласно которому Megadeth не смогут использовать изображение Уайта для обложки.