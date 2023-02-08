Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Художник подал в суд на Megadeth из-за обложки альбома группы

Газета.Ruиещё 1

Нью-йоркский художник и дизайнер Брент Эллиотт Уайт подал в суд на музыкальный коллектив Megadeth. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Художник подал в суд на Megadeth из-за обложки альбома группы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам иллюстратора, он разработал изображение для обложки альбома Megadeth «The Sick, The Dying». Уайт утверждает, что не получил должной оплаты и благодарности за работу.

Художник заявляет в иске, что не заключил письменного контракта с представителями группы, но потратил «сотни часов» на работу над иллюстрациями для обложек и других изображений. Он требует через суд заключения письменного контракта, а также запрета, согласно которому Megadeth не смогут использовать изображение Уайта для обложки.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители