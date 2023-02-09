Александра Завьялова приобрела всесоюзную известность благодаря роли Пистимеи Морозовой в саге «Тени исчезают в полдень». Однако эта работа оказалась не только самой успешной, но и практически последней в карьере актрисы. Долгое время Завьялова влачила жалкое существование, пока ее не убил родной сын.

Уроженка села Титовка Тамбовской области Александра Семеновна Завьялова в свое время закончила театральный институт в северной столице. Первым фильмом, в котором появилась актриса, стала картина Александра Зархи «Люди на мосту». А потом были «Алешкина любовь», «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». Но настоящую славу принесла Завьяловой киносага 1971 года «Тени исчезают в полдень». Тем не менее после этой работы Александра Семеновна появилась на экране только спустя 20 лет в «Белых одеждах» Леонида Белозоровича.

В молодости Завьялова отличалась необыкновенной красотой, поэтому неудивительно, что она никогда не испытывала недостатка в поклонниках. В 1963 году она вышла замуж за художника Дмитрия Бучкина, который писал со своей жены портреты. Вскоре новоиспеченная семья пополнилась: родилась дочь Татьяна. Несмотря на то что Бучкин любил свою Сашу еще с юности, супруги расстались. Виной тому оказался роман, который Завьялова закрутила с американским бизнесменом итальянского происхождения Отелло Черезолли. Власти, узнавшие об этой истории, выслали иностранца из страны. Но брак это не спасло.

Несмотря на измену, долгие годы между Дмитрием Бучкиным и Александрой Завьяловой сохранялись довольно теплые отношения. Даже когда актриса родила сына Петра, Бучкин тут же оформил над младенцем опеку. Хотя на самом деле он не был отцом Пети. Говорят, что мальчик явился плодом любви между Александрой и тем самым американским Отелло. Однако сама Завьялова напрямую об этом никогда не заявляла и тайну эту унесла с собой в могилу, которую, кстати, именно Петр и вырыл для матери.

Прошли годы. Старшая дочь Завьяловой Татьяна повзрослела и стала жить отдельно. Актриса осталась с сыном. По словам соседей, они жили относительно скромно, так как ролей Александре Семеновне по-прежнему почти не предлагали. Петр же время от времени злоупотреблял спиртным. Завьялова пыталась вразумить сына, но все было тщетно.

Видимо, иногда от борьбы с зеленым змием, одолевшим Петра, Завьялова страшно уставала. Тогда она уходила к дочери. Но всякий раз возвращалась обратно к любимому сыну.

2 февраля 2016 года, накануне 80-летнего юбилея актрисы, Петр в ходе очередной ссоры с матерью схватился за нож. Тело Александры Семеновны нашли как раз в день ее рождения. Сын тут же был арестован и признался в убийстве.