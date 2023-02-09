Александр Пушкин: биография, кратко о жизни и смерти поэта

Неизвестно, каким бы был тот русский язык, на котором мы все сейчас разговариваем, если бы не Александр Сергеевич Пушкин. Поэт писал просто и легко, и сейчас его стихи и проза воспринимаются так, как будто историю рассказывает лучший друг, а не автор, живший двести лет тому назад.

Фото: О. А. Кипренский О. А. Кипренский

О жизни и смерти великолепного поэта – в материале «Рамблера».

Видео дня

Детство поэта

Александр Пушкин родился в 1799 году в не слишком богатой дворянской семье. По меркам того времени они жили достаточно скромно, но тем не менее могли позволить детям гувернеров и учителей из разных стран. До шести лет, по воспоминаниям старшей сестры Ольги, Александр был этаким увальнем. Он был не очень подвижным и, чтобы его расшевелить, нужно было сильно постараться. Но вырос ребенок настоящим хулиганом. Он был не слишком прилежен в учебе, хотя очень любил читать. Причем читал взахлеб и даже ночью. А в семь лет он уже пробовал писать свои первые произведения. Вдохновение он находил в том, что читал, и подражал тем авторам, которые его впечатлили, – Мольеру, Лафонтену, Вольтеру.

Лицейские годы

Когда Александру Пушкину исполнилось 12 лет его определили в только открывшийся Царскосельский лицей, предполагалось, что там будут учиться в том числе и члены императорской семьи, но в конце концов планы изменились. В первый год туда набрали 30 учеников из дворянских семей, одним из счастливчиков оказался Александр Пушкин.

Точные науки давались Пушкину с трудом, но литература и языки, особенно французский, шли отлично. Его даже называли французом. Лицей слыл передовым образовательным заведением, здесь, в отличие от остальных школ, не практиковались телесные наказания. Но ученики все равно воспринимали его как «монастырь», занятия длились с утра до вечера, а с родными можно было увидеться только в выходные. Там он познакомился со своими лучшими друзьями, с которыми дружил до самой смерти, – Пущиным, Дельвигом и Кюхельбеккером.

«Старик Державин нас заметил»

Литературный успех Пушкина начался со стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», которое он прочитал на зимнем переводном экзамене в присутствии Державина в 1815 году. Тогда Пушкин был так взволнован, что сразу же убежал, а Державин был так впечатлен и восхищен, что хотел Пушкина обнять, но найти подростка так и не смогли. Запись об этом попала в дневник Пушкина, а позже появились такие строки:

«Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил».

Государственная служба

После окончания учебы Пушкин поступил на государственную службу, к обязанностям он относился не слишком прилежно, но ему это прощали. Не смогли простить вольнодумства и отправили подальше – на юг. Хотя император Александр I грозил ссылкой в Сибирь. По сути это и было ссылкой, но выглядело, как перевод на другую работу. Правда на новое место службы поэт прибыл не сразу, по пути он заболел, лечился на Кавказе, заехал в Крым и лишь спустя месяцы появился в Кишиневе. Там он еще меньше времени посвящал службе, чем в Санкт-Петербурге, но очень много писал, а еще успел вступить в масонскую ложу «Овидий».

И. К. Айвазовский

В 1823 году он перевелся в Одессу под начало графа Воронцова, но сработаться с ним не получилось.

«Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. <…> Удаляюсь от зла и сотворю благо: брошу службу, займусь рифмой», – написал Пушин и так и сделал.

Несостоявшееся возвращение

Вернуться в Санкт-Петербург не получилось, его письмо было вскрыто, содержание показалось сомнительным, и Пушкина отправили в семейное имение в селе Михайловском Псковской губернии, причем бессрочно. Это уже было настоящей ссылкой. Компанию ему составляла только любима няня Арина Родионовна. Тем не менее для поэта это время стало плодотворным, здесь он завершил поэму «Борис Годунов», о чем Пушкин написал князю Петру Вяземскому:

«Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!».

Тут же он дописал стихотворение «К морю», написал «Графа Нулина» и другие произведения. Пушкин написал князю Петру Вяземскому: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!».

В. А. Тропинин

Восстание декабристов

Тем временем в Петербурге умирает император, у Пушкина появляется надежда на помилование, но после восстания декабристов она улетучилась. У всех из них нашли стихи Пушкина. Но тем не менее Николай I разрешил поэту вернуться в Санкт-Петербург спустя почти год после восстания и даже удостоил его личной встречи. Новый император рассчитывал привлечь Пушкина на свою сторону, но поэт не оправдал его ожиданий. В конце концов Пушкину даже запретили свободно передвигаться по стране и читать свои произведения перед публикой.

Наташа Гончарова

С Натальей Гончаровой Пушкин познакомился на одном из балов в Москве, ей было всего 16, ему – 30. На предложение руки и сердца родители девушки ответили отказом. Пушкин уехал на Кавказ, где в то время шла война, а когда вернулся повторил попытку. На этот раз он получил согласие. Но свадьбу пришлось отложить. Пушкин уехал в Болдино, чтобы оформить документы на поместье, а вернуться в Москву не смог из-за эпидемии холеры. Этот период в жизни поэта получил название Болдинская осень, который стал одним из самых творческих. Здесь он завершил «Евгения Онегина», написал «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Историю села Горюхина», «Маленькие трагедии», «Русалку», «Домик в Коломне» и множество стихотворений.

А. П. Брюллов

Через несколько месяцев после возвращения – в 1831 году – состоялась свадьба. В том же году он поступил на службу в качестве историографа, чтобы писать «Историю Петра», правда его больше увлекла история Пугачева. В 1833 году ему пожаловали придворное звание камер-юнкера, Пушкин воспринял это как оскорбление, ведь он был уже не молод для такого звания, но оно давало ему право посещать придворные балы, где он нередко появлялся с женой Натальей. У них в браке родилось четверо детей, тем не менее Наталья пользовалась большой популярностью, за ней пытались ухаживать многие.

Дуэль с Дантесом и смерть Пушкина

Одним из таких поклонников стал Жорж Дантес. До Пушкина доходили самые гнусные слухи, и поэту не оставалось ничего кроме того, чтобы вызвать Дантеса на дуэль. Они встретились на Черной речке 8 февраля 1837 года. В той дуэли Пушкин получил смертельное ранение, и 10 февраля поэта не стало.