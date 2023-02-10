Первые предсказатели у русских: кто ими на самом деле был

Согласно поверьям наших предков, нечистая сила могла запросто вселиться в любого человека. Вследствие этого тот становился одержимым или, как говорили на Руси, кликушей. Однако глагол «кликать» первоначально никак не относился к бесноватости, а по смыслу равнялся глаголу «предсказывать». Так кем же были русские кликуши: бесноватыми, пророками или просто больными?

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История понятия

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Понятие «кликушество» является производным от слова «клечътание», которое первоначально обозначало действия или предметы, присущие различным мифическим существам. Например, вещи, принадлежавшие русалкам, назывались клечальными. Помимо многих других магических качеств, герои мифов умели предсказывать будущее. Отсюда и глагол «кликать», то есть «вещать», «пророчествовать». Однако с течением времени значение данного термина изменилось и, начиная с XVI-XVII веков, приобрело исключительно дьявольский смысл. Между тем сведения об одержимых бесами встречаются в литературе еще в XI столетии.

Характеристика кликуш

Чаще всего кликушами становились молодые здоровые девушки из зажиточных семей. Об этом писал и русский психиатр Краинский. Однако подобной напасти могли подвергнуться и пожилые женщины, и даже мужчины. Свидетельством их бесноватости становилось их собственное поведение, которое обычно выражалось в припадках и истерических состояниях. Кликуши кричали, лаяли, кукарекали, блеяли, говорили мужскими голосами, икали, рыгали, падали на землю, бились в конвульсиях. Происходило это в большинстве случаев в церкви во время богослужений, крестного хода или просто при виде священника.

Нередко народ приписывал кликушам и дар пророчества. Считалось, что в момент припадка устами кликуши разговаривает сам дьявол, от которого можно было узнать о своем будущем или о местонахождении пропавшего предмета или человека.

Примечательно, что, согласно историческим данным, кликушество зачастую носило характер своеобразной эпидемии. Там, где появлялась одна кликуша, чаще всего начинали страдать одержимостью и еще несколько человек. Обычно виноватыми в кликушестве считали местных колдунов, которые таким образом наводили на своих земляков порчу.

Исторические хроники

Первое свидетельство о кликушах как таковых относится к 1606 году, в котором упоминаются «икотницы» (одержимые икотой), проживающие в городе Пермь. В 1666 году был описан случай кликушества, произошедший с ребенком в селении Шуя. Мальчик по имени Иаков по пути в церковь нашел на дороге платок, в который был завернут калач. Мальчик съел калач и «прииде на него великая икота». А Анна Филиппова из деревни Елизариха ни с того ни с сего вдруг начала тосковать, «и нача у нее нутр болети, потом нача беспрестанно икати, кричати птицею кокушкою». А вот еще одно описание очевидца о некой Анне из Тобольска: «… нападе на нее бес, учала кричать и вопить, собакою лаять, и козою блекотать».

Как боролись с настоящими и лжекликушами?

Исцелением кликуш занимались священники, знахари и колдуны. «…Священнослужитель «закричал: «Запрещаю ти, именем господним, полно тебе, бес, мучить ее!» Бес же изыде из нея, и бысть здрава душею и телом». Это описание излечения вышеупомянутой Анны из Тобольска.

Русский историк и публицист Мордовцев рассказывал о колдунье, которая, навлекая на своих сородичей кликушество, сама же их и избавляла от него. Она била кликуш по темени, и те тут же делались здоровыми. Современные ученые предполагают, что ведунья попросту гипнотизировала несчастных, а после прикосновением выводила их из гипнотического состояния.

Однако были среди одержимых и симулянты, которые, прикрываясь своим состоянием, тем самым отлынивали от работы или мстили кому-либо за нанесенную обиду, указывая, что тот и виноват в их кликушестве. Именно поэтому одним из самых действенных средств от подобной напасти стали розги. Так Даль, который был врачом по специальности, писал: «…необходимо собрать их (кликуш) всех вместе и высечь розгами. Двукратный опыт убедил меня в отличном действии этого средства».