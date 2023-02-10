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27 минут назад

Карл III появился на публике в дырявых носках

Lenta.ru

Король Великобритании Карл III появился на публике в неопрятном виде и привлек внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит Express.co.uk.

Карл III появился на публике в дырявых носках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в среду, 8 февраля, Карл III и королева-консорт Камилла побывали в мечети, которая расположена на улице Брик-Лейн в Лондоне. При посещении монаршим особам предложили снять обувь. На размещенных кадрах видно, что носки короля оказались дырявыми.

Фанаты удивились внешнему виду Карла III, о чем принялись писать в Twitter. «Даже у короля Соединенного Королевства есть дырка в носке», — с иронией написал пользователь сети с никнеймом camillaregbrit. В то же время юзер под именем steps_ka отметил, что в данном случае нет ничего удивительного: «Это жизнь… Вот и все. Большое уважение». В свою очередь, другой поклонник королевской семьи с никнеймом jomilleweb заявил, что таким образом монарх поддерживает тренд на экологичность. «Я уверен, что он зашьет эти носки, а не купит новые».

В сентябре 2022 года Врач Гарет Най раскрыл причины болезненного вида Карла III. По словам доктора, краснота и припухлость рук монарха объясняется тем, что в тканях его организма скапливается жидкость. Кроме того, еще одной возможной причиной болезненного вида рук короля Великобритании врач назвал артрит.

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