Карл III появился на публике в дырявых носках

Отмечается, что в среду, 8 февраля, Карл III и королева-консорт Камилла побывали в мечети, которая расположена на улице Брик-Лейн в Лондоне . При посещении монаршим особам предложили снять обувь. На размещенных кадрах видно, что носки короля оказались дырявыми.

Фанаты удивились внешнему виду Карла III, о чем принялись писать в Twitter. «Даже у короля Соединенного Королевства есть дырка в носке», — с иронией написал пользователь сети с никнеймом camillaregbrit. В то же время юзер под именем steps_ka отметил, что в данном случае нет ничего удивительного: «Это жизнь… Вот и все. Большое уважение». В свою очередь, другой поклонник королевской семьи с никнеймом jomilleweb заявил, что таким образом монарх поддерживает тренд на экологичность. «Я уверен, что он зашьет эти носки, а не купит новые».