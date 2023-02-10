У наследия Майкла Джексона может появиться новый владелец

«Сделка, если она состоится, будет мегасделкой на все времена и самой крупной продажей каталога. Проще говоря, это продажа юридических прав распоряжаться музыкой. Причин у наследников Джексона, так же, как и у других музыкантов, много. Главная — рост стриминга и утрата возможности контролировать то, что происходит с песнями артиста, это и заставляет передавать права и операционные возможности другим лицам или компаниям. Что касается сторон сделки, Sony участвовала в крупнейших сделках такого рода последнего времени. Самая большая — это Брюс Спрингстин, цифра около 600 млн долларов, из последних группа Genesis, музыканты остались тоже со своим каталогом, там сделка была около 300 млн долларов. Единственный, кто идет вразрез с этой тенденция продавать каталог музыки, это Джон Фогерти из последних примеров. Норма состоит в том, что музыканты и их наследники избавляются от этого золотого ресурса своей музыки. Sony и сейчас является хранителем каталога музыки Майкла Джексона на протяжении всей его сольной карьеры, по-моему даже части карьеры, когда он был музыкантом семейного ансамбля The Jackson 5. Так что здесь сделка немножко внутри сообщества. Может быть, в этой сделке участвует Shamrock, она приобрела часть музыки Тейлор Свифт в свое время».