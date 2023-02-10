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45 минут назад

У наследия Майкла Джексона может появиться новый владелец

BFM.RU

Новым владельцем творчества Майкла Джексона может стать корпорация Sony. С ней распорядители Джексона начали переговоры о продаже акций.

У наследия Майкла Джексона может появиться новый владелец
Фото: BFM.RUBFM.RU

Сумма сделки может составить 800-900 млн долларов. Речь идет о музыкальном каталоге, доходах от бродвейского шоу, предстоящего биографического фильма и, возможно, других активах.

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Если сумма действительно будет такой, то это рекорд, говорит музыкальный журналист Алексей Калачев.

Алексей Калачев, музыкальный журналист:

«Сделка, если она состоится, будет мегасделкой на все времена и самой крупной продажей каталога. Проще говоря, это продажа юридических прав распоряжаться музыкой. Причин у наследников Джексона, так же, как и у других музыкантов, много. Главная — рост стриминга и утрата возможности контролировать то, что происходит с песнями артиста, это и заставляет передавать права и операционные возможности другим лицам или компаниям. Что касается сторон сделки, Sony участвовала в крупнейших сделках такого рода последнего времени. Самая большая — это Брюс Спрингстин, цифра около 600 млн долларов, из последних группа Genesis, музыканты остались тоже со своим каталогом, там сделка была около 300 млн долларов. Единственный, кто идет вразрез с этой тенденция продавать каталог музыки, это Джон Фогерти из последних примеров. Норма состоит в том, что музыканты и их наследники избавляются от этого золотого ресурса своей музыки. Sony и сейчас является хранителем каталога музыки Майкла Джексона на протяжении всей его сольной карьеры, по-моему даже части карьеры, когда он был музыкантом семейного ансамбля The Jackson 5. Так что здесь сделка немножко внутри сообщества. Может быть, в этой сделке участвует Shamrock, она приобрела часть музыки Тейлор Свифт в свое время».

Никаких точных сведений об этой сделке нет. Известно, что у Джексона трое прямых наследников — два сына и дочь. Исполнителя нет уже больше 13 лет. Его наследие — колоссальный притягательный ресурс.

Музыка Джексона остается одной из самых прибыльных коллекций песен в истории. Только альбом «Триллер» 1982 года больше 30 раз стал платиновым, то есть было продано более 30 млн копий пластинок.

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