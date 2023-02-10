7 необычных фактов о Пушкине

Десятого февраля в России отмечают День памяти Александра Пушкина: в этот день (29 января по старому стилю) в 1837 году поэт скончался от смертельного ранения, полученного на дуэли. К этой дате «Рамблер» сделал подборку необычных фактов о Пушкине.

Фото: Wikipedia.org Wikipedia.org

1. Не отличник

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Среди 30 учеников, окончивших лицей вместе с Пушкиным, он занимал 26 место по успеваемости. У него не было проблем с фехтованием, российской и французской словесностью, а с другими предметами были проблемы.

2. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»

Пушкин усердно отращивал ноготь на мизинце, рассказал исторический журнал «Дилетант».

Во времена Пушкина среди знатных мужчин был распространен уход за ногтями и поэт не был исключением. Его изящные длинные ногти можно увидеть на портрете работы Кипренского. При этом ноготь на одном из мизинцев был длиннее остальных. Пушкин настолько боялся его сломать, что перед сном надевал специальный наперсток.

«Дилетант» отмечает, что мода на длинный ноготь на мизинце была связана с расцветом в России масонских лож (некоторое время масоном был и сам Пушкин). Издание отмечает, что длинный ноготь не носил особого смысла, вероятно, масоны просто узнавали друг друга по этой отличительной черте.

3. Дуэль с собственным дядей

Всем известно о дуэли Пушкина с Дантесом, но за всю свою 37-летнюю жизнь поэт вызывал и приглашался на дуэли не менее 29 раз, пишет исторический журнал «Родина».

Однажды дело едва не дошло до дуэли Пушкина с собственным дядей Павлом Ганнибалом, когда дядя отбил у юного поэта барышню Лошакову в одной из фигур котильона. 40-летний Ганнибал перевил все в шутку с помощью экспромта:

Хоть ты, Саша, среди бала

Вызвал Павла Ганнибала;

Но, ей-богу, Ганнибал

Ссорой не подгадит бал!

4. Не только дуэлянт, но и боксер

Российский дипломат и литератор, владелец подмосковной усадьбы Остафьево Павел Вяземский рассказывал, что когда ему был семь лет, Пушкин учил его боксировать - поэт знал в этом толк.

Пушкин одним из первых попробовал адаптировать английское «to box» для русского языка, получился глагол «боксовать», который в итоге не прижился - распространение получило слово «боксировать».

5. Прогулки пешком по 30 километров

Критик Павел Анненков писал, что Пушкин «славился как неутомимый ходок пешком». В отличие от других людей его сословия, он редко пользовался экипажем. Не единожды Пушкин доходил от Петербурга до Царского Села около 30 километров, предварительно выпив стакан вина. После прогулки он возвращался домой той же дорогой.

6. Любовь к шампанскому

Датой, когда Пушкин впервые попробовал алкоголь, считается 5 сентября 1814 года, рассказывает «Родина». В этот день лицеисты раздобыли бутылку рома, но любимым напитком поэта ром не стал, позже Пушкин воспел французское шампанское из региона Аи:

Аи любовнице подобен

Блестящей, ветреной, живой,

И своенравной, и пустой...

7. Пушкин и долги

По информации из разных источников, долги поэта были огромными, однажды ему даже пришлось отдать в счет долга весь гонорар за год работы в «Московском вестнике». Пушкин часто проигрывал в карты, а выигрыши тратил быстро.