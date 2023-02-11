Почему Андропов скрывал свою первую семью

В свое время Юрий Андропов был не только генсеком ЦК КПСС, но и председателем КГБ СССР. Именно в силу последнего обстоятельства Андропов тщательно скрывал информацию о своей первой семье. Его старший сын Владимир вел асоциальный образ жизни и даже был судим.
Со своей первой супругой Ниной Ивановной Енгалычевой Андропов познакомился в городе Рыбинске Ярославской области. Как известно, будущий генсек учился в местном речном техникуме (ныне Рыбинское речное училище имени В. И. Калашникова). Нина же была студенткой вуза, готовилась стать следователем.
Вообще девушка оказалась завидной невестой: ее отец руководил череповецким отделением Госбанка. Однако, как пишет Виктор Пятницкий в своей книге «Любовные истории правителей России и СССР», даже несмотря на то, что уже в те годы Андропов начал активно строить карьеру, теперь трудно сказать, являлся ли этот брак так называемым «браком по расчету».
Как бы то ни было, в 1935 году там же в Рыбинске Юрий Андропов расписался Ниной Енгалычевой. Жили молодые скромно, в рабочем общежитии. Через несколько месяцев Нина родила девочку, которую супруги назвали Евгенией. Почти сразу после появления дочери Енгалычева устроилась на работу в НКВД.
Тем временем Андропов поднимается все выше по партийной линии. В 1938 году он становится первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. В связи с новым назначением поменялись в лучшую сторону и жилищные условия семьи. Но молодому мужчине хотелось большего. В 1940 году, как утверждает автор книги «Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки» Сергей Семанов, Юрия Владимировича отправили в Карелию в качестве секретаря ЦК комсомола.
Однако Нина за мужем не последовала. Она только что родила второго ребенка, сына Владимира. По предположениям профессора Веры Глушковой, которые она описала в книге «Ярославская земля», именно наличие 2-х малолетних детей не позволило Нине Ивановне поехать вместе с супругом туда, где была «тревожная предвоенная обстановка».
По мнению Лим Ворд, автора книги «Падение империи. Новая надежда», именно эта разлука и разрушила брак Юрия и Нины. Дело в том, что еще после окончания института Енгалычевой предлагали по распределению место в Ленинграде, но девушка якобы отказалась от хорошей должности из-за Андропова. А вот сам будущий генсек с семьей, вопреки желанию супруги, не остался, и отбыл в Петрозаводск один.
Но это вынужденное одиночество долго не продлилось. В том же 1940 году Андропов встретил Татьяну Филипповну Лебедеву и, получив развод от Енгалычевой, женился на новой возлюбленной. Однако расставание с предыдущей женой мирным не получилось. Как пишет Виктор Пятницкий, Нина Енгалычева регулярно жаловалась на бывшего мужа в партийные органы, мол, тот не оказывает детям никакой материальной помощи.
Сын Владимир, которому было всего несколько недель от роду, когда отец уехал от них навсегда, став старше принялся винить мать в распаде прежней семьи. Владимир вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и промышлял кражами. Вскоре Андропов-младший оказался на скамье подсудимых. По словам автора книги «Российские вожди в борьбе, любви и смерти» Екатерины Рыбас, именно в силу этих обстоятельств и по причине своего положения председатель КГБ тщательно скрывал информацию о первом браке, и в частности о старшем сыне.
Как утверждает Олег Блоцкий в издании «Неизвестный сын Андропова», генсек даже не приехал к Владимиру, когда тот уже находился на смертном одре, хотя знал о том, что сын болен: у него был цирроз печени. Летом 1975 года в возрасте 35-ти лет Владимир Андропов скончался.
Что касается сестры Владимира Евгении, то ее судьба сложилась более удачно. Она стала врачом. Всю свою сознательную жизнь Евгения Андропова прожила в Ярославле. Впрочем, так же как и ее мать.
Нина Ивановна Енгалычева после развода с Андроповым снова вышла замуж и сделала неплохую карьеру. В разное время она служила в НКВД и в милиции. Нина Ивановна умерла, когда уже находилась на заслуженном отдыхе, в 1994 году. С тех пор, как Андропов уехал от нее в Петрозаводск, она ни разу не виделась с бывшим супругом.