Почему Андропов скрывал свою первую семью

В свое время Юрий Андропов был не только генсеком ЦК КПСС, но и председателем КГБ СССР. Именно в силу последнего обстоятельства Андропов тщательно скрывал информацию о своей первой семье. Его старший сын Владимир вел асоциальный образ жизни и даже был судим.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Брак по расчету

Видео дня

Со своей первой супругой Ниной Ивановной Енгалычевой Андропов познакомился в городе Рыбинске Ярославской области. Как известно, будущий генсек учился в местном речном техникуме (ныне Рыбинское речное училище имени В. И. Калашникова). Нина же была студенткой вуза, готовилась стать следователем.

Вообще девушка оказалась завидной невестой: ее отец руководил череповецким отделением Госбанка. Однако, как пишет Виктор Пятницкий в своей книге «Любовные истории правителей России и СССР», даже несмотря на то, что уже в те годы Андропов начал активно строить карьеру, теперь трудно сказать, являлся ли этот брак так называемым «браком по расчету».

Как бы то ни было, в 1935 году там же в Рыбинске Юрий Андропов расписался Ниной Енгалычевой. Жили молодые скромно, в рабочем общежитии. Через несколько месяцев Нина родила девочку, которую супруги назвали Евгенией. Почти сразу после появления дочери Енгалычева устроилась на работу в НКВД.

Отъезд в Карелию

Тем временем Андропов поднимается все выше по партийной линии. В 1938 году он становится первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. В связи с новым назначением поменялись в лучшую сторону и жилищные условия семьи. Но молодому мужчине хотелось большего. В 1940 году, как утверждает автор книги «Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки» Сергей Семанов, Юрия Владимировича отправили в Карелию в качестве секретаря ЦК комсомола.

Однако Нина за мужем не последовала. Она только что родила второго ребенка, сына Владимира. По предположениям профессора Веры Глушковой, которые она описала в книге «Ярославская земля», именно наличие 2-х малолетних детей не позволило Нине Ивановне поехать вместе с супругом туда, где была «тревожная предвоенная обстановка».

Новая любовь и развод

По мнению Лим Ворд, автора книги «Падение империи. Новая надежда», именно эта разлука и разрушила брак Юрия и Нины. Дело в том, что еще после окончания института Енгалычевой предлагали по распределению место в Ленинграде, но девушка якобы отказалась от хорошей должности из-за Андропова. А вот сам будущий генсек с семьей, вопреки желанию супруги, не остался, и отбыл в Петрозаводск один.

Но это вынужденное одиночество долго не продлилось. В том же 1940 году Андропов встретил Татьяну Филипповну Лебедеву и, получив развод от Енгалычевой, женился на новой возлюбленной. Однако расставание с предыдущей женой мирным не получилось. Как пишет Виктор Пятницкий, Нина Енгалычева регулярно жаловалась на бывшего мужа в партийные органы, мол, тот не оказывает детям никакой материальной помощи.

Непутевый сын

Сын Владимир, которому было всего несколько недель от роду, когда отец уехал от них навсегда, став старше принялся винить мать в распаде прежней семьи. Владимир вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и промышлял кражами. Вскоре Андропов-младший оказался на скамье подсудимых. По словам автора книги «Российские вожди в борьбе, любви и смерти» Екатерины Рыбас, именно в силу этих обстоятельств и по причине своего положения председатель КГБ тщательно скрывал информацию о первом браке, и в частности о старшем сыне.

Как утверждает Олег Блоцкий в издании «Неизвестный сын Андропова», генсек даже не приехал к Владимиру, когда тот уже находился на смертном одре, хотя знал о том, что сын болен: у него был цирроз печени. Летом 1975 года в возрасте 35-ти лет Владимир Андропов скончался.

Судьбы жены и дочери

Что касается сестры Владимира Евгении, то ее судьба сложилась более удачно. Она стала врачом. Всю свою сознательную жизнь Евгения Андропова прожила в Ярославле. Впрочем, так же как и ее мать.