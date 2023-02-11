Machine Gun Kelly заявил, что его ударило током

Американский рэпер Machine Gun Kelly заявил, что его якобы ударило током на вечеринке в честь Супербоула — 2023. Об этом сообщает издание TMZ.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свой роман в июне 2020 года, а в январе 2022-го объявили о помолвке. Для актрисы этот брак станет вторым: в 2010-м она вышла замуж за Брайана Остина Грина, с которым встречалась около шести лет до брака, а в феврале 2022-го пара официально развелась. У бывших супругов есть трое детей: 10-летний Ноа, 8-летний Боди, 6-летний Джорни.