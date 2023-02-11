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24 минуты назад

Рэпер Machine Gun Kelly заявил, что его ударило током на вечеринке в честь Супербоула

Газета.Ruиещё 2

Американский рэпер Machine Gun Kelly заявил, что его якобы ударило током на вечеринке в честь Супербоула — 2023. Об этом сообщает издание TMZ.

Machine Gun Kelly заявил, что его ударило током
Фото: Gazeta.ruGazeta.ru

Музыкант утверждает, что инцидент произошел во время его выступления.

Ранее журнал Billboard писал, что американскую актрису Меган Фокс, известную благодаря «Трансформерам», и рэпера Machine Gun Kelly, заподозрили в скором разрыве из-за частых ссор.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свой роман в июне 2020 года, а в январе 2022-го объявили о помолвке. Для актрисы этот брак станет вторым: в 2010-м она вышла замуж за Брайана Остина Грина, с которым встречалась около шести лет до брака, а в феврале 2022-го пара официально развелась. У бывших супругов есть трое детей: 10-летний Ноа, 8-летний Боди, 6-летний Джорни.

Люди,Брайан Остин,Меган Фокс,
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