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1 час назад

Как россияне выбирают будущую профессию: ответ вас удивит

Super.ru

Почти треть россиян выбрали свою профессию под впечатлением от просмотренных ими фильмов. К такому выводу пришли авторы совместного исследования телеканала Cinema и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результатами которого поделился ТАСС.

Как россияне выбирают будущую профессию: ответ вас удивит
Фото: Super.ruSuper.ru

Первое место в рейтинге фильмов, повлиявших на карьерный выбор, занимает «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Аж 12,4% опрошенных решили взять пример с акулы бизнеса в исполнении Леонардо ДиКаприо и продавать все, что плохо лежит, причем как можно дороже. Возможно, горячие постельные сцены Лео с Марго Робби тоже сыграли свою роль (кому же не понравится такой «годовой бонус»?), но об этом мы можем только догадываться.

На втором месте (и тут мы передаем пламенный привет всем админам телеграм-каналов о моде) мелодрама Дэвида Френкеля «Дьявол носит Prada»: 10,7% опрошенных покоряют мир гламура по стопам Энн Хэтэуэй. Есть в списке и еще один «босс из преисподней» — но на этот раз уже не Мерил Стрип, а Аль Пачино: мистический триллер Тейлора Хэкфорда «Адвокат дьявола» на третьем месте с 9,9%.

Тем временем 8,2% опрошенных считают, что если уж работать, то сразу над спасением мира — примерно так, как это делает изобретатель, миллиардер, плейбой, филантроп и просто супергерой Тони Старк (он же Железный человек) из киновселенной Marvel в исполнении Роберта Дауни-младшего. Ну а замыкает топ-5 драма Рона Ховарда «Игры разума»: математическим гением в исполнении Рассела Кроу вдохновились 7,6% респондентов — и даже его (внимание, спойлер!) психическое расстройство их не смутило.

Среди отечественных кинолент чаще всего называли фильмы «Экипаж» Александра Митты (6,2%), «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая (6,2%) и «Человек с бульвара Капуцинов» (4,8%). Так и запишем: в почете отважные летчики, бесстрашные работники киноиндустрии и «очень приятно, цари».

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