Тайна смерти маршала Ахромеева: что не сходится

Уход из жизни маршала Сергея Федоровича Ахромеева на фоне событий августовского путча 1991 года прошел практически незамеченным. Мало кто обратил внимание и на некролог в американском журнале Time, написанный адмиралом ВМС США Уильям Кроу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Его слова — Коммунист. Патриот. Солдат — были позже выбиты на надгробии маршала.

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Солдат

Ахромеев действительно был солдатом — храбрым, мужественный, самоотверженным. В Великой Отечественной он успел повоевать под Ленинградом и в Сталинграде, на Южном и Украинском фронтах. В военные годы был награжден орденом Красной Звезды, медалями за оборону Ленинграда и Сталинграда. После войны он остался в армии и продолжил службу, сделав блестящую карьеру.

Патриот

В марте 1974 года Ахромеев стал начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС СССР, а в 1979 году — первым замом начальника Генштаба. Именно в этой должности он руководил вводом советских войск в Афганистан, планировал все военные операции там и неоднократно выезжал в расположении войск для личного руководства. Будучи решительным противником военной поддержки афганского правительства, маршал тем не менее был крайне недоволен военной реформой и ослаблением советской военной мощи, из-за чего в декабре 1988 года и вышел в отставку.

Коммунист

Но даже после этого остался в высших эшелонах власти — был советником М. С. Горбачева по военным вопросам. Впрочем, курс первого и последнего советского президента на ликвидацию КПСС и сближение с Западом он не поддерживал. Во время дебатов однажды Ахромеев довольно жестко ответил либерально настроенному Шахназарову на его вопрос об оправданности производства большого количества вооружения: «Ценой огромных жертв мы создали первоклассные заводы, не хуже, чем у американцев. Вы что, прикажете им прекратить работу и производить кастрюли?».

Убийство или самоубийство

На момент путча, 19 августа 1991 года, Ахромеев с семьей находился в Сочи. Но, узнав о событиях в столице, сразу же вылетел туда и поддержал ГКЧП. Когда же инициатива провалилась, маршал, по свидетельству очевидцев, пребывал в депрессии. Первую попытку самоубийства он предпринял утром 24 августа. О чем оставил записку: «Я плохой мастер готовить орудие самоубийства. Первая попытка (в 9.40) не удалась. Порвался тросик. Очнулся в 10.00. Собираюсь с силами все повторить вновь». Вечером того же дня Ахромеев был обнаружен у себя в кабинете повешенным.

Вроде бы на первый взгляд никаких сомнений быть не может. Тем более, что маршал оставил в кабинете целых шесть записок, в которых подробно изложил свои мысли. Вот только из свидетельств очевидцев следует, что вскоре после 10 утра (когда, в соответствии с запиской, Ахромеев только пришел в себя) он чувствовал себя отлично, был бодр и выполнял свои функции. В тот день маршал активно работал над речью, которую собирался произнести 26 числа на очередной сессии Верховного Совета. Стал бы это делать человек, твердо решивший уйти из жизни?