10 музыкантов и деятелей кино, которые заработали больше всех

В десятку самых высокооплачиваемых людей из мира шоу-бизнеса в 2022 году вошли The Rolling Stones, создатели "Симпсонов" и режиссер "Аватара". Ежегодный рейтинг составил журнал Forbes.

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Половину топа-10 составляют музыканты, чуть меньше продюсеров. В десятке оказались только три европейца — все они музыканты из Великобритании.

На первом месте британская рок-группа Genesis: она продала все свои композиции за 300 миллионов долларов компании Concord Music Group, а также завершила прощальный тур.

Точно такую же сумму с продажи музыкального каталога выручил певец Стинг, оказавшийся на второй строчке. Следующая позиция у актера, режиссера и продюсера Тайлера Перри. Он заработал в 2022 году 175 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса и индустрии развлечений по версии Forbes вошли Трей Паркер и Мэтт Стоун, которые создали мультфильм "Южный парк", продюсеры нового мультсериала "Симпсоны" Джеймс Л. Брукс и Мэтт Грейнинг, а также режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон, актер и продюсер Брэд Питт и музыканты: The Rolling Stones, Тейлор Свифт, Bad Bunny.